نشرة الرابعة| جزيرة سندالة في نيوم هي الوجهة الثانية للكروز السياحي بالبحر الأحمر آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 17:48 - GMT 14:48 تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 13:33 - GMT 10:33 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة| جزيرة سندالة في نيوم هي الوجهة الثانية للكروز السياحي بالبحر الأحمر PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | الحوثي يفرض على أطفال اليمن الجوع بعد النزوح 15:46 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | محطة دومة الجندل أول مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في السعودية 14:56 GMT