نشرة الرابعة | محطة دومة الجندل أول مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في السعودية آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 17:56 - GMT 14:56

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 17:49 - GMT 14:49

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser