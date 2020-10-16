نشرة الرابعة| متحف المصمك الإلكتروني أول متحف رقمي سعودي يوثق الأحداث التاريخية آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 23:55 - GMT 20:55 تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 23:51 - GMT 20:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة| متحف المصمك الإلكتروني أول متحف رقمي سعودي يوثق الأحداث التاريخية PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | محطة دومة الجندل أول مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في السعودية 14:56 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | هذا ما بحثته هيئة تقويم التعليم والتدريب 20:57 GMT