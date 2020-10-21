نشرة الرابعة: الصحة العالمية تعبر عن امتنانها للسعودية لمبادرة تسريع توفير أدوات مكاف آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 01:07 - GMT 22:07 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 01:06 - GMT 22:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة: الصحة العالمية تعبر عن امتنانها للسعودية لمبادرة تسريع توفير أدوات مكاف PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة | مكفوفون يطالبون بدعم مواهبهم بعيداً عن نظرات التعاطف 22:06 GMT إقرأ أيضاً نشرة الرابعة: ٥٤١ شركة عمرة تباشر استعداداتها قبل بدء المرحلة الثالثة 22:15 GMT