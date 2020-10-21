نشرة الرابعة: ٥٤١ شركة عمرة تباشر استعداداتها قبل بدء المرحلة الثالثة آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 01:15 - GMT 22:15 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 01:14 - GMT 22:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نشرة الرابعة: ٥٤١ شركة عمرة تباشر استعداداتها قبل بدء المرحلة الثالثة PDF اطبع إقرأ أيضاً نشرة الرابعة: الصحة العالمية تعبر عن امتنانها للسعودية لمبادرة تسريع توفير أدوات مكاف 22:07 GMT