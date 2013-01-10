المغرب العربي في أسبوع

المرزوقي يواصل الحوار الوطني لإطفاء الحرائق

شهد الأسبوع المنقضي (3-10 يناير) حراكاً سياسياً بدول المغرب العربي وكان أكثرها سخونة وحيوية بتونس, كما هو حالها منذ قيام ثورة الياسمين في ديسمبر عام 2010, فقد بدأ الرئيس التونسي منصف المرزوقي حواراً وطنياً مع الأحزاب والقوى السياسية, بهدف لمّ الشمل والاتفاق على موعد للانتخابات, وهيمنت على أخبار فضيحة "الشيراتون غيت" لوزير الخارجية, صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.الجزائر بدورها شهدت زيارة لأمير قطر وصفت بأنها اقتصادية وأسفرت عن اتفاقيات تعاون وشراكة تقدر بخمسة مليارات دولار, فيما يراها المراقبون زيارة سياسية ترتدي قناعاً اقتصادياً, واستمر إضراب عمال البريد وزاد اتساعاً هذا, بما يعطل صرف رواتب نحو مليوني جزائري, فيما يشتبك وزراء الحكومة من حزب جبهة التحرير الوطني مع الأمين العام لحزبهم عبدالعزيز بلخادم ويطالبونه بالتنحي على خلفية معارضته للرئيس بوتفليقة.أما في المغرب فإن الرجل الثاني بجماعة العدل والإحسان المغربية المعارضة يتنبأ بفشل حكومة الإسلاميين, والقضاة هناك يطالبون بتوفير الظروف الملائمة للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات, وعلى صعيد آخر, فقد رفض القضاء إخلاء سبيل البرلماني الإسلامب, الموقوف بعد ضبطه متلبساً بالرشوة.

وبعد دعم الغنوشي مبادرة المرزوقي حول الحوار الوطني هل هو الانفراج بين النهضة.. ونداء تونس؟



مع تزايد الانقسامات السياسية التونسية وظهور بوادر و مسببات الاحتراب الداخلي بين بعض الأطراف الفاعلة على الساحة, أخذ الرئيس التونسى المؤقت منصف المرزوقى بزمام المبادرة وبدأ حواراً وطنياً جامعاً كان قد دعا إليه جميع الفرقاء السياسيين ,وبدعم من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى , وجاءت دعوة المرزوقى بلا قيد ولاشرط , للإتفاق على جدول أعمال الفترة المتبقية من المرحلة الإنتقالية , وتحديد موعد قاطع للإنتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة , سعياً لإطفاء الحرائق السياسية المشتعلة , بعد مرور عامين على قيام الثورة التونسية , دون ان تنتهى المرحلة الإنتقالية , المصحوبة بصعوبات جمة حول كل التفاصيل السياسية , سواء اداء الحكومة أو مسودة الدستور التى يجرى كتابتها , وما تحويه بشأن الحريات والجقوق والسلطات , وكذلك الأزمة الإقتصادية الممسكة بخناق تونس.



وقد باركت حركة النهضة دعوة المرزوقى للحوار الوطنى , وفي هذا السياق جمع المرزوقى والغنوشى لقاء يوم الأربعاء (9 يناير), للاتفاق على رؤى جامعة لكل الأطياف والهويات السياسية.



وفي تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء, قال الغنوشي إن (النهضة) تدعم الحوار, بغية الوصول إلى توافق حول تاريخ الانتخابات المقبلة, وأبدى ترحيبه بمشاركة حركة (نداء تونس) المناوئة للنهضة, في الحوار من أجل تهدئة الأوضاع العامة ووضع خارطة طريق نحو إجراء انتخابات في أسرع الآجال.



ومن جهته تمنى القيادي بـ"نداء تونس" محسن مرزوق على حركة النهضة أن تكون صادقة في مباركة الحوار, معتبراً هذه المباركة علامة على نضج النهضة سياسياً, ودعا النهضة إلى ترجمة ذلك عملياً بحل ما يسمى بـ"رابطات حماية الثورة" التي تمارس العنف, وطالبها بسحب القانون المتعلق بالإقصاء.



عضو (الجبهة الشعبية/ حزب العمال) حطاب بركاتي فى تعقيبه على إجراء الحوار, بان الخروج من الأزمة لايكون بالحديث عن (إمكانيات الفعل ), دون الدخول الفعلى إلى دائرة العمل.



ونوه الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي فى تصريح لجريدة ( الصباح ) التونسية , إلى ان نجاح المشاورات الحاصلة مشروط بالتوافق حول النظام السياسى وتاريخ (الإنتخابات ), والهيئة المشرفة عليها, وحل مجموعات العنف وطى صفحة الماضى.



وفى هذا السياق أجرى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي مقابلات مع عدد من قادة الاحزاب السياسية ,بخلاف لقائه بالغنوشى , فقد ألتقى كلا من الامينة العامة للحزب الجمهورى مية الجريبي، ورئيس هيئته السياسية نجيب الشابي وأمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي ومحمد جغام رئيس التحالف الوطني، وينتظر أن تتواصل اللقاءات اليوم مع أحمد ابراهيم رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحمة الهمامي رئيس حزب العمال والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وغيرهم من المسؤولين الحزبيين.

مباحثات للتحوير الوزاري

وتأتي مشاورات الحوار الوطنى بالتزامن مع قيام تنسيقية الائتلاف الحكومي ( الترويكا) بالتباحث مع رؤساء الأحزاب من خارج الترويكا , حول إعادة هيكلة الحكومة وتوسيعها وإطلاق مبادرة حول الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة ,وفى هذا الصدد فقد كشف الناطق الرسمى بأسم التكتل الديمقراطى محمد بنور لجريدة ( الصحافة اليوم ) التونسية , أن المشاورات تشمل إدخال كفاءات في الوزارات التقنية و السعى لمشاركة كل الأحزاب بالحكومة , من اجل التوافق , وبث الثقة لدى الناس فى الحكومة المقبلة .

الوزير السيادي والمدونة الرباحي

حالة من الغضب والسخط الشديد إنتابت الشارع التونسى هذا الاسبوع , مع فضيحة ( الشيراتون غيت) المنسوبة لوزير سيادى بالحكومة التونسية , و التى فجرتها المدونة ألفة الرباحى , وتتزامن حالة السخط مع المآخذ الكثيرة للشارع التونسى على حكومة الإسلاميين التي يرى رجل الشارع أنها لم تنجز شيئاً فى الملفات الإقتصادية والإجتماعية , إكتفاء بالمعارك السياسية والإعلامية منذ قيام ثورة 14 يناير .



و قد تصاعد الجدل السياسى وتفاعلت قضية الشبهات بإهدار المال العام , حول رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسى وصهر راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة , وبينما لم تتحرك المؤسسات الرقابية المنوط بها مراقبة حركة المال العام وحمايتة والنزاهة والشفافية لتحرى قضية الوزير المعروفة ب( قضية الشيراتون ) , وقضية (المليار دولار الصينى ) , وهى مليار دولار تم تحويلها من الصين دون المرور على المسار الحكومى الصحيح .



هذا فى الوقت الذى تواصل فيه الهجوم على المدونة ألفة الرباحى التى فجرت الفضيحة , فقد أصدر القضاء التونسى قراراً بمنعها من السفر, على خلفية القضية المرفوعة ضدها ,والتهم المنسوبة أليها بنشر النميمة، والإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونشر مستندات غيرها دون ترخيص من صاحبها الأصلي، ونسبة أمور غير حقيقية لموظف دون الإدلاء بما يفيد ذلك، فضلاً عن نشر معطيات شخصية بغاية تضر المعني بالأمر، وتحقيق فائدة أو منفعة لنفسها أو لغيرها ونشر أخبار زائفة، من شأنها تعكير صفو النظام العام.



وكانت المدونة الرياحي قد نسبت لوزير الخارجية رفيق عبد السلام إهدار المال العام، من خلال إقامتة عدة ليالٍ بفندق الشيراتون بوسط البلاد ، يبعد مسافة قليلة عن منزله , كما أتهمته بدفع فاتورة لسيدة تدعى " س.ن" قضت ليلتين في نفس الفندق .



من جانبه أعلن الوزير عبر صفحتة على الفيس بوك , أنه قرر تكليف فريق من المحامين المتضلعين في قضايا القدح والتشهير في العاصمة البريطانية لندن، لملاحقة الجهات التى أساءت إليه , وان المزاعم المنسوبة إليه عارية من الصحة .



من جانبها تحدت المدونة الرباحى منتقديها من حزب النهضة والوزير , وأكدت فى تصريحات لموقع ( العرب أون لاين), بأنها ستقاضى رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى , بتهمة نشر أكاذيب , بسبب إتهامه لها بأنها تشتغل لفائدة شخصيات مصنفة ضمن( فلول) نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على .

الجزائر.. تعيين الوزراء السابقين بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي

المعينيين بمجلس الأمة , كانوا من أهم شواغل المواطن الجزائرى هذا الأسبوع , فقد أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرارا بتعيين الثلث الرئاسى , أو ما يسمى ب(الثلث المعطل) ,وقد شمل القرار عدد من الوزراء السابقين الذين ينظر إليهم على أنهم لم يكونوا موفقين فى مناصبهم الوزارية , ومن ثم راح السياسيين ينظرون لتعيينهم على انه دعم للفاشلين , فيما يرى آخرون أن هذه التعيينات لمساندة الرئيس لتولى فترة رئاسية رابعة , عن طريق تعديل الدستور .



وقالت جريدة (الخبر).. بأن أغلب الوزراء الذين غادروا الحكومة، مطلع سبتمبر الماضي،قد حظوا بثقة بوتفليقة في التعيينات التي أجراها. وأبرز المعينين من الوزراء السابقين، جمال ولد عباس والسعيد بركات وأبو بكر بن بوزيد ونوارة جعفر والهاشمي جيار والهادي خالدي.



واختار بوتفليقة فى الثلث الرئاسى لمجلس الأمة ,عددا كبيرا من وزراء الفريق الحكومي، الذي رحل في التعديل الأخير الذي أزاح أحمد أويحيى وأتى بعبد المالك سلال وزيرا أول، ولم يميز بين فريق الوزراء المحسوب على بلخادم أو من خصومه، هذا بالنسبة للأفالان، ونفس الشيء بخصوص الأعضاء الجدد المنتمين للأرندي بتعيين أبو بكر بن بوزيد ونوارة جعفر، ما يعطي انطباعا بأنه يقف على نفس المسافة بين الأطراف المتخاصمة في حزبي السلطة.



وجدد الرئيس الثقة في عبد القادر بن صالح على رأس قائمة أعضاء مجلس الأمة المعينين من قبله، وكشف مجلس الأمة (الأحد) عن تلقيه مراسلة من رئاسة الجمهورية بعنوان الثلث الرئاسي، تضم 30 نائبا .



يذكر أنه تم انتخاب 48 عضوا في اقتراع التجديد النصفي لمجلس الأمة في 29 ديسمبر الماضي، وقدمت النتائج فوز الأرندي متبوعا بالأفالان والأفافاس وعهد 54 والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل والأحرار.

زيارة أمير قطر سياسية أم اقتصادية

شهدت الجزائر يوم الأثنين الماضى ( 7يناير) وصول الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، أمير دولة قطر، إلى الجزائر في زيارة رسمية إستغرقت يوماً واحدًا، حيث كان في إستقباله بالمطار ,الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و وجرى خلالها التوقيع على ثمان إتفاقيات لمشروعات إقتصادية تقدر قيمتها بنحو خمسة ملايين دولار .

وبينما يبدو الغرض من الزيارة إقتصادى بالأساس , فإن الهدف هو سياسى بإمتياز وإن تخفى بقناع إقتصادى, إذ يرى مراقبين , ان قطر تلعب على التناقضات الجزائرية - المغربية , ولتعطيل قيام إتحاد المغرب العربى , بينما ترغب الجزائر من التقرب لقطر , البقاء بعيدا خارج حزام الثورات العربية الذى تدعمه قطر.



الرئاسة الجزائرية كانت قد أصدرت بيانا الاحد الماضى قبل زيارة الأمير, وقالت فيه إنه : سيتم خلال هذه الزيارة تقييم التعاون الثنائي بين البلدين ودراسة السبل الكفيلة بتعميقه وتنويعه في العديد من المجالات، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة، بين البلدين تتعلق بمشاريع تنموية , وأضاف البيان: بأن الزيارة ستكون هذه الزيارة فرصة لتعميق التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وخلال الزيارة تم التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجزائر وقطر، تتعلق بقطاعات النقل البحري والنفط والغاز والصناعة البتروكيماوية , ومن بينها إتفاقية شراكة جزائرية –قطرية في مجال الحديد والصلب بمنطقة بلارة وتم التوقيع عليها من الرئيس بوتفليقة وأمير قطر , فيما تم التوقيع على الإتفاقيات الأخرى بواسطة الوزير الاول عبد المالك السلال , ورئيس الوزراء القطرى وكبار المسؤلين .

رئيس وزراء أسبانيا فى الجزائر

اليوم الخميس ( 10 يناير) وصل إلى الجزائر رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي يرافقه سبعة وزراء وأمين الدولة الأسبانية للتجارة , وتتناول مباحثات رخوى مع الرئيس الجزائرى القضايا الأقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك , كما سيتم التوقيع على إتفاقيات للتعاون تشمل مجلات إقتصادية وسياحية .



عقب هبوطه بمطار هواري بومدين , صرح راخوى بأن زيارته تهدف لتقوية العلاقات بين بلاده والجزائر وتوسيعها الى قطاعات أخرى بما يخدم البلدين والشعبين، مشيدا بالصداقة ومتانة العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات .

إضراب عمال البريد يتسع ورواتب مليوني جزائري معطلة

تواصل إضراب عمال البريد لليوم الحادي عشر على التوالي، ورد عمال البريد على بيان المديرية للمؤسسة العامة أول أمس ( الثلاثاء)، بشل أغلب مكاتب البريد بالجزائر ، وضربوا ببيانات المديرية العامة عرض الحائط، في الوقت الذي رابط فيه قرابة ألف محتج كالعادة أمام البريد المركزي مطالبين برحيل المدير العام ورئيس الفدرالية, هذا فى الوقت الذى تعطلت فيه رواتب نحو مليونى جزائرى يتقاضون معاشاتهم ورواتبهم بواسطة البريد فى أوقات مختلفة من الشهر .



وعرف عدد من مكاتب البريد، أمس بالعاصمة، مناوشات وشجارات بين العمال وبين بعض الأعضاء النقابيين الذين اتهمهم العمال بمحاولة كسر الإضراب بالقوة، وهو ما حدث بالقباضة الرئيسة للبريد بحسين داي، في الوقت الذي تم تداول أوراق الحضور والغياب في عدد من المكاتب البريدية في محاولة لضمان عودة العمال إلى أعمالهم .

وزراء جبهة التحرير الوطني يطالبون بلخادم بالتنحي

أعلن الوزراء الحاليين بحكومة عبدالمالك سلال ,من حزب جبهة التحرير الوطنى تمردهم على الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، ودعوه صراحة إلى التّنحي مؤكدين التزامهم الحصري بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وعدم امتلاك بلخادم أي سلطة عليهم ابتداء من يوم الأربعاء ( 9يناير ) .



البيان وقّعه كل من عبد العزيز زياري، الطيب لوح، رشيد حراوبية، عبد القادر مساهل، محمود خذري، رشيد بن عيسى، موسى بن حمادي وعمار تو، ينتقد البيان بشدة تصرفات الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، بعد استعداء المحيط الإداري والسياسي للحزب .



وصف البيان سلوكات بلخادم بانها بدات تأخذ بالتدريج منحى المعارضة في تناقض خطير مع الواجبات التي يفرضها موقع الصدارة الذي يحتله الحزب ضمن الأغلبية ، مما يطرح انشغالات سياسية وأخلاقية خطيرة تمس بالسوء توجه الحزب ومواقفه المبدئية بشأن مساهمته في تحقيق البرنامج الرئاسي التنموي والسياسية.

المغرب.. أرسلان جماعة العدل والإحسان يتنبأ بفشل حكومة الإسلاميين

فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة في المغرب، يتنبأ بفشل أول حكومة يقودها الإسلاميين ويرى أن كل السياسات الناجحة في لمغرب تلصق بالقصر الملكي، ليظهر لرجل الشارع أن الحكومة ترفع الأسعار والمحروقات وتقمع المظاهرات، ما يشير بحسب القيادي الإسلامي، أن جميع السياسات غير الشعبية تلصق بالحكومة , وهذا بحسب ما نقلته عنه جريدة أخبار اليوم المغربية .



القضاة يطلبون توفير أحسن الطروف للإشراف الكامل على الانتخابات كما فى تونس والجزائر ومصر وغيرهم يعانى القضاء , ويتمسك بالإشراف الكامل على الإنتخابات ..فقد جدد نادي القضاة مطالبته بالإشراف الكامل للقضاة على الانتخابات , وقال ياسين مخلي، رئيس النادي أن المطالبة بالإشراف الكامل للقضاة على الانتخابات تنسجم وأهداف نادي قضاة المغرب في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين، وتعكس المكانة التي منحها دستور 2011 للسلطة القضائية باعتبارها الضامن لحماية تلك الحقوق والحريات ,مضيفاً بان هذا من شأنه تدعيم ثقة المواطنين والهيئات السياسية والحقوقية والمدنية في العمليات الانتخابية، وكذلك المساهمة في بناء دولة الحق والقانون وتطوير المسار الديمقراطي للبلاد.



وشدد مخلي على تدعيم دورهم في مراقبة العمليات الانتخابية، ابتداء من التجديد السنوي للوائح الانتخابية، وكذا عمليات الاقتراع، وحتى إعلان النتائج، مع توفير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لقيامهم بهذا الدور في أحسن الظروف.

القضاء يرفض إخلاء سراح البرلمانى الإسلامي المتهم بالرشوة

رفض القضاء المغربي إخلاء سبيل محمد لحسايني عضو الغرفة الثانية بالبرلمان، مؤقتا, على خلفية اعتقاله الأسبوع الماضي، متلبساً بتلقي رشوة .



حاول دفاع البرلمانى الموقوف تقديم ضمانات للقاضى من أجل إطلاق سراح موكله , إلا أن القضاء رفض بشكل قاطع تمتيع البرلماني، بأي سراح ومتابعته قانونيا في حالة اعتقال



كان البرلمانى قد ضبط متلبسا برشوة مالي في سابقة من نوعها، على عهد أول حكومة مغربية يقودها الإسلاميون، ألقت المصالح الأمنية المغربية،القبض عليه في حال تلبس، في قضية رشوة مالية، تقدر بحوالي ال 2000 دولار أمريكي، كان بصدد تلقيها من مستثمر مغربي في مدينة القنيطرة في ضواحي العاصمة الرباط.



وحدد المستثمر والبرلماني موعدا في أحد مقاهي مدينة القنيطرة على المحيط الأطلسي، لتبادل قيمة الرشوة المالية ووثيقة إدارية تخص تدبير صفقة مع إدارة المدينة، وقبل الحضور للموعد، قام المستثمر بإخبار الأمن فأمرت النيابة العامة بنسخ أوراق المبلغ المالي، ليتم نصب كمين للبرلماني المغربي وليتم اعتقاله رسميا في حالة تلبس.

في البرلمان: كثير من الأسئلة وقليل من التشريع

الدورة التشريعية الحالية للبرلمان المغربى تسير في نفس منحى سابقتها بتجاهل إقرار القوانين المتممة والمنفذة للدستور , وإهدار الوقت البرلمانى فى مسائلة الحكومة دون الإهتكام بالتشريع .



فقد شهدت جلسة جلسة مجلس النواب يوم الأثنين الماضى ( 7يناير ) , وابلا من الأسئلة بلغ حوالي 30 سؤالا تتعلق بالرقابة على أعمال حكومية , بينما المجلس امامه ترسانة من مشروعات القوانين المتممة للدستور , يجب النظر فيها , فى حين أن اللجان البرلمانية لا تزال أيضا تتدارس مشاريع القوانين ولكن بوثيرة بطيئة..



مثال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي تعد أكثر اللجان اشتغالا بالمجلس أمامها مقترح قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وبعد مناقشته سيعرض على المجلس للمصادقة النهائية عليه , وأمامها مشروعتت قوانين , الأول هو مشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، والثاني للموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم مقترح قانون يقضي بتعديل قانون المسطرة الجنائية، و مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وغيرهم كثير.