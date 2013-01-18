التقرير الأسبوعي نتنياهو يدفع ثمن التحالف مع ليبرمان

يتجه الناخبون الإسرائيليون في 22 يناير الحالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكنيست التاسع عشر. وهي الانتخابات التي يرجح أن تفرز برلماناً منقسماً على ذاته مع تراجع قدرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف واسع بدون ضغوط، كما كان يخطط عندما أعلن إجراء انتخابات مبكرة ودشن تحالف "الليكود – بيتنا" مع وزير خارجيته المستقيل وزعيم "إسرائيل بيتنا" أفجيدور ليبرلمان.



وقد تناولت الصحف الإسرائيلية على مدار الأسبوع ما يدور في حزب "الليكود"، والهجوم على نتنياهو بسبب اندفاعه في تشكيل قائمة موحدة مع ليبرمان والتي دفعت إلى تراجع شعبية الحزب. وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة - لمحطات التلفزيون الإسرائيلية "الثانية والعاشرة" - تراجع نصيب قائمة "الليكود – بيتنا" من 42 مقعداً قبل شهرين إلى 33 مقعداً وفقاً للقناة الثانية، و32 مقعداً وفقا للقناة العاشرة. وهي المقاعد التي تقل 10 مقاعد عن نصيب حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" مجتمعين في الكنيست الثامن عشر.



وتطرح هذه الاستطلاعات عدداً من التساؤلات عن جدوى هذا التحالف وماذا ينتظر نتنياهو حال تمخضت الانتخابات عن هذه النتائج، خاصة أن الانتخابات قد تحمل مفاجآت لن يستطيع التعامل معها بسهولة.



وأظهرت بعض الاستطلاعات أن 19% ممن يحق لهم التصويت في إسرائيل لم يقرروا بعد لمن سيعطون أصواتهم، وهذا ما يعني وجود 4 مقاعد في الكنيست الاسرائيلي لم تحسم بعد. وبحسب استطلاع نشرته صحيفة "هارتس" فإن الناخبين الذين لم يصوتوا في انتخابات 2009 وقرروا المشاركة في الانتخابات المقبلة سيصوت نحو 70% منهم لصالح أحزاب الوسط واليسار، في حين أكد 30% منهم أنهم سيصوتون لصالح احزاب اليمين والمتدينين.



الأحزاب المشتركة

وأبرزت الاستطلاعات الأخيرة (في 18 يناير) تقلص الفارق بين كتلة اليسار – الوسط وكتلة اليمين الممثلة في "الليكود – بيتنا" و"البيت اليهودي" و"إسرائيل القوية"، حيث سيحصل اليسار والوسط على 46 مقعداً مقابل نفس العدد تقريباً لكتلة اليمين. وفي هذا الاق ستصبح الأحزاب الحريدية التي تمثل اليهود المتشددين (شاس ويهدوت هتوراة) هي "بيضة القبان" التي تحدد شكل الحكومة الائتلافية المقبلة. مما يجعل من هذه الأحزاب الفائز الأهم في الانتخابات المقبلة. وفي حال انضمام الأحزاب الحريدية لتحالف اليمين فإننا سنكون أمام حكومة يمين تعتمد على تأييد 63 مقعداً مقابل 57 هي مقاعد كتلة اليسار والوسط مع الأحزاب العربية.ولعل ابرز الدلائل التي تحملها استطلاعات الرأي هو التراجع المستمر لشعبية "الليكود بيتنا"، فقبل سبعة أسابيع حصلت القائمة على 37 مقعداً في استطلاع "يديعوت" ومعهد "داحف"، مما يعني أن التكتل خسر خلال اقل من شهرين اربع مقاعد. ولعل أصبح من الغريب تذكر الـ 45 مقعداً التي توقع آرثور فينكلشتاين أن يحصل عليها تحالف ليبرمان ونتنياهو.

وجدير بالذكر انه خلال الأسابيع الـ 11 الاخيرة - منذ أن اعلن رئيس الوزراء عن تقديم موعد الانتخابات، نشرت في "يديعوت احرونوت" ستة استطلاعات عرضت الحراك في موقف الناخبين من المرشحين المختلفين.



ولو قمنا باستعراض نتائج الاستطلاعات في هذه الفترة، نرى بشكل واضح تراجع "الليكود بيتنا" مقابل صعود "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت الذى بدأ الاستطلاعات عند حدود 5 مقاعد فقط ليصل قبل الانتخابات بأربعة أيام إلى 12 مقعداً. وهو ما يشير إلى أن بينيت سيكون الشريك القوي في حكومة نتنياهو المقبلة. وبالتوازي، تراجع نصيب "العمل"، بزعامة شيلي يحيموفيتش، من 24 مقعداً خلال الاستطلاع الأول إلى ما بين 17 و 19 مقعداً قبيل الانتخابات.



ورأت صحيفة "هارتس" - فى افتتاحيتها يوم الجمعة 18 يناير - أن حكومة نتنياهو ألحقت ضرراً جسيماً باسرائيل خلال سنوات ولايتها الأربع. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فقد ركزت السياسة الخارجية للحكومة على توسيع المستوطنات، والهروب من المفاوضات مع الفلسطينيين واحياء فكرة ضم المناطق. وكانت النتيجة عزلة دولية شديدة، وشرخ في العلاقات مع الولايات المتحدة ورؤيا مفزعة لمستقبل اسرائيل. اما السياسة الداخلية فتميزت بالقومية المتطرفة اللاذعة، ومناكفة الاقلية العربية، والتسييس والتجييش لجهاز التعليم، وطرح مبادرات لسحق المحكمة العليا واضعاف الصحافة الحرة .



ولعل الانعزالية، القومية المتطرفة والتهديدات على الديمقراطية وحقوق المواطن هي علم أحزاب اليمين التي تتنافس في الانتخابات مع قوائم من المرشحين متطرفة أكثر من أي وقت مضى. واتحد الليكود مع أفيغدور ليبرمان وصرف من صفوفه شخصيات ليبرالية مثل دان مريدور وبيني بيغن، من أجل اخلاء مكان لموشيه فايغلين. في رئاسة البيت اليهودي انتخب نفتالي بينيت، الذي يروج لضم مناطق في الضفة الغربية وتطهير وسائل الاعلام من الصحفيين اليساريين.

عرب إسرائيل وتحقيق المعادلة الصعبة

"الجماهير العربية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي وتسهم في مختلف المجالات. وكأقلية قومية فالجماهير العربية تثري الديمقراطية الإسرائيلية وتشكّل تحديًا محفزًا لها، ولهذا من الطبيعي أن تجد التعبير السياسي الذي يعكس وزنها في المجتمع الإسرائيلي " , هكذا كانت افتتاحية هارتس في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 يناير.



فقد شكلت الاصوات العربية ثقلاً لا ينسي فى ولاية اسحاق رابين الثانية حيث اعتمدت على أصوات ممثلي المواطنين العرب في الكنيست، وبكن يسعى اليمين من خلال استراتيجية تفتيت الاصوات الى نزع شرعية العرب في اتخاذ قرارات سياسية حاسمة. وينعكس ذلك اليوم في حملة التحريض ضد أعضاء الكنيست العرب وفي التشريعات المعادية للديمقراطية. من جهة أخرى فإن القوى التي تسعى لوضع بديل لليمين، تتجاهل بأغلبيتها وجود المواطنين العرب. ولذلك، ومن أجل تغيير هذا الوضع، هنالك حاجة لتمثيل عربي أكبر في الانتخابات البرلمانية التى هي جوهر النضال المدني. وعليه فإن الانخفاض في مشاركة العرب في التصويت، والدعوات الداعية لمقاطعة الانتخابات بين الجمهور العربي، هي مظاهر مقلقة. وإن السبب الاساسي للتراجع في نسبة التصويت بين العرب هو الشعور بأن العمل البرلماني لم يُسهم في تحسين ظروف معيشتهم. ولكنّ، وبنظرة شاملة يتبيّن أن الجماهير العربية، وبفضل نضال شعبي ومدني وقانوني وبرلماني، حققت انجازات هامة في مجالات الحياة المختلفة. ولذلك فلا بديل للجمهور العربي سوى النضال المدني الذي يتطلب طول النفس ولكن اليأس والامتناع عن التصويت هما عدوّان لدودان لهذا النضال .

وفى النهاية هناك الناخب المتردد الذى توجد بدائل عديدة له ، ولكن المبدأ يجب أن يوجه تصويته الواضح لاضعاف احزاب اليمين والاصوليين لوقف تدهور اسرائيل في منحدر العزلة السياسية، الفاشية الداخلية .

أزمات نتنياهو وأوباما

جاءت تسريبات الصحفي الأمريكي جيفري جولبرج، التي نشرها يوم 15 يناير، على موقع وكالة "بلومبيرج" بشأن انتقادات أوباما لنتنياهو وقوله إن "إسرائيل لا تعرف مصلحتها" بسبب السياسات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وخاصة المنطقة "أي – 1" التي تقع بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة لتضع شكوكاً وتأثيراً قوياً على الناخب الإسرائيلي الذي ينتمى للمترددين ومن سكان المدن الكبرى في الدولة العبرية، حيث يخشى الناخب الإسرائيلي تاريخياً اختيار حكومة تضر العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وهو الأمر الذي دفع قادة "الليكود" للحديث عن "مؤامرة" من جولدبرج وليفني لضرب شعبية تكتل "الليكود - بيتنا" الانتخابية.



من جهة ثانية أفادت الصحيفة العبرية بأن الناطق الرسمي للبيت الأبيض طومي فيتور، لمح إلى إمكانية تدخل الولايات المتحدة في العملية السياسية، وقال إنه على الطرفين أن يتعاملا بجدية مع المفاوضات من أجل التعامل مع الصعوبات من أجل التقدم إلى سلام دائم، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية ستقوم بمساعدة الطرفين من أجل التحرك إلى المفاوضات المباشرة.



على الجانب الآخر ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 18 يناير أن أزمة جديدة اندلعت بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو على خلفية إعلان الأخيرة عن نشر مناقصات للبناء في مستوطنتين اثنتين بالضفة الغربية المحتلة، لبناء 198 وحدة سكنية جديدة، وذلك غداة الانتقادات الشديدة التي وجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لسياسة نتنياهو.



ومن الواضح أن التوتر بين نتنياهو وأوباما قد يسبب للأول خسائر كثيرة ستظهر نتائجها يوم الثلاثاء القادم من حيث خسارته لأعداد كبيرة من الناخبين ستذهب أصواتهم لليسار _ الوسط لصناعة معارضة قوية تخفف من الخوف المتزايد من خسارة الحليف الاستراتيجي الأول لإسرائيل "أمريكا" وتخوفها من العزلة الدولية وخسارة دول كثيرة بسبب السياسات غير المرضية لدول كثيرة مثل الاتحاد الأوروبي والتي ترأسه الآن إيرلندا المعروفة بعدائها لإسرائيل وأخيراً من المؤكد أن نتنياهو قد أدرك ذلك جيداً خلال الأيام الأخيرة.