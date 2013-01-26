غرف الرعب التشريعية وانتهاكات حرية التعبير في عصر مرسي آخر تحديث: الجمعة 11 رجب 1441 هـ - 06 مارس 2020 KSA 19:38 - GMT 16:38

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: معهد العربية للدراسات

في الجزء الثاني من دراستنا التي أعدها لمعهد العربية للدراسات، المحامي بالنقض والخبير المستقل في القانون الدولي لحقوق الإنسان عبدالله خليل، سيتم التوقف عند "التوسع في التجريم والمغالاة في العقوبات السالبة للحرية لجرائم حرية الرأي والتعبير في قانون العقوبات".



القسم الثالث



وضعت المبادئ المستقرة للمحكمة الدستورية العليا ضوابط للقيود التي تفرضها القوانين الجزائية على الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير وعلى سبيل المثال:



1-أن يكون إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية على الحرية الشخصية، رهناً بمشروعيتها الدستورية ويندرج تحت ذلك أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها.



ذلك أن هذه القوانين تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كي يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة ومن ثم كان أمراً مقضياً، أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها أو تباين الآراء حول مقاصدها، أو تقرير المسؤولية الجنائية في غير مجالاتها عدواناً على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.



الطعن رقم 2 سنة قضائية 15 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 4/1/1997- صفحة



رقم241.



2-(يجب ألا يكون النص العقابي محملاً بأكثر من معنى مرهقاً بأغلال تعدد تأويلاته مرناً مترامياً على ضوء الصياغة التي أفرغ فيها من خلال انفلات عباراته).



الطعن رقم 2 سنة قضائية 15 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 4/1/1997- صفحة رقم241.



3-لا يجوز تقييد حرية التعبير بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها ـ أو ـ من ناحية العقوبة التي تتوخى قمعها).



الطعن رقم 33 سنة قضائية 16 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة3/ 2/1996- صفحة رقم 393



4-شرعية الجزاء مناطها: "أن يكون متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها وقيد مباشرتها، وإن الأصل في العقوبة هو معقوليتها من الطعن رقم 37 سنة قضائية 11 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 6/2/1992- صفحة رقم



183-والطعن رقم 22 سنة قضائية 8 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 4/1/1992 -صفحة رقم 89.



5-الطبيعة البناءة للنقد فى الدستور لا يراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الاراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها فى تقديرها موضوعياً).



6-فإن الطبيعة البناءة لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع، وتقيمها ـ منفصلة عن سياقها ـ بمقاييس صارمة، ذلك أن ما قد يراه إنسان صوابا فى جزئية بذاتها، قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين. ولا شبهة فى أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجئون إلى المغالاة، وإنه إذا أريد لحرية تتنفس فى المجال الذى لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه، ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط فى بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها)).



الطعن رقم 29 سنة قضائية 15 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 3/5/1997- صفحة رقم 574.



بيان عن جرائم حرية الراى والتعبير والتى يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية فى التشريع المصرى تستخدم العبارات التالية بمعنى واحد في مجال التجريم لحرية الرأي والتعبير نشر - إذاعة - بث - ترويج - تحبيذ - الدعوة بأي وسيلة.



المادة 171 من قانون العقوبات:



تعدلت هذه المادة بحيث استبدلت كلمة (اغرى) بكلمة (حرض) وكلمة (الاغراء) بكلمة (تحريض) بموجب المادة 4 القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات (الحبس في جرائم النشر):



كل من حرض واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسيلة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل.



أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.



ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى.



ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.



وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق او إذا بيعت أو عرضت للبيع في أى مكان.



كل هذا فضلا عن أن الدستور المصري الجديد الذي استحوذ على صياغته فصيل الإٍسلاميين فقط لا يعترف بالاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر، ولم يذكر هذا الدستور حقوق الإنسان إلا على استحياء في عبارة وحيدة وردت في المادة 6، وهو مايعني أنه لا يعتبرها مرجعية معترفا بها مكملة للدستور، وهو مايعتبر تنصلا من تطبيقها على المستوى الوطني، بعد استبدالها بالمرجعية الدينية السياسية المذهبية كما وضحنا، وهو مايعتبر مؤشرا خطيرا لتراجع أوضاع حقوق الإنسان, وإصدار قوانين تتعارض معها وتؤدي إلى إهدار الحقوق.



رصد انتهاكات وملاحقات حرية الراى والتعبير فى مصر



اولا :استهداف الصحفيين بالقتل والترويع



1-الاستهداف المتعمد بالقتل للزميل الحسيني أبو ضيف المصور بجريدة الفجر أثناء وبسبب عمله الصحفى فى توثيق وقائع اعتداء مجموعات مسلحة على المحتجين سلميًا أمام قصر الرئاسة بالقاهرة مساء يوم 5 ديسمبر 2012 حيث أطلقوا على رأسه طلق نارى (خرطوش) من مسافة 200 سنتميتر، وتحرر محضر بالواقعة برقم 10 أحوال بقسم الوايلى قيد برقم 15226 جنح مصر الجديدة، وتقدم 8 من زملائه الصحفيين ونقابة الصحفيين ببلاغ بالواقعة وشهودها للنيابة العامة لطلب التحقيق.



2- بتاريخ مساء يوم 5 122012 قام أفراد من المليشيات المسلحة بإطلاق طلقات نارية (خرطوش) على محمد عزوز المحرر بصحيفة الجمهورية أثناء وبسبب قيامه بعمله الصحفى أمام قصر الاتحادية مما نتج عنه إصابات بالوجه والرقبة والقدم ونقل للعلاج بمستشفى الدمرداش وحررت شرطة المستشفى محضرًا بالواقعة وحول إلى جنح مصر الجديدة، وقدمت نقابة الصحفيين بلاغًا للنائب العام بالوقائع يوم 6 ديسمبر 2012.



3—وبتاريخ 512 2012 تم اصابة اربعة صحفيين بالرصاص المطاطى بينما كانوا يغطون التظاهرات بالقرب من القصر الاتحادية الرئاسى .



4-بتاريخ 511 2012تعرض الصحفى عبدالجليل الشرنوبى رئيس تحريرموقع اخوان اون لاين السابق ومنسق جبهة الابداع لمحاولة اغتيال حيث تعرض لوابل من اطلاق الرصاص بطريق شبين القناطر بمحافظة القليوبية ،



الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين



1- وبتاريخ22 8 2012تم الاعتداء على الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وحسن فودة المقدم لبرنامج حواري بقناة "أون تي في"، أثناء دخولهما مدينة الإنتاج الإعلامي، من قبل بعض المتظاهرين



2-22 82012 الاعتداء على الإعلامى يوسف الحسينى من نفس المجموعة، وتهديده بالاعتداء عليه وحاولوا منعه من الدخول لمدينة الإنتاج الإعلامى.



3- بتاريخ 27112012 تم الاعتداء علياحمد جمعة رئيس قسم التصوير بصحيفة الدستور إبان المواجهات العنيفة أمام السفارة الأمريكية وميدان سيمون بوليفار والتى أدت إلى تهتكات شديدة بجسده وإصابات متعددة في كل أنحاء الجسد كادت أن تودى بحياته.



4- بتاريخ7 11 2012تهديد حياة الكاتب الصحفى سعيد شعيب وزوجته الكاتبة الصحفية إسلام عزام بعد تعرضهما لتهديدات تنتهك حقهما فى الحياة وسلامة الجسد وحرمة الحياة الخاصة والاعتداء بالضرب على الصحفية إسلام عزام.



5- وبتاريخ 139 2012 اعتدت قوات الأمن بمحيط السفارة الأمريكية بوسط القاهرة، بالضرب المبرح، على رافي شاكر، مصور «الشروق» بمنطقة الاشتباكات، واحتجزته لفترة؛ بدعوى أنها لم تتعرف على هويته.



وبدأ الاعتداء عليه أثناء عمليات الكر والفر بين المتظاهرين، المحتجين على الإساءة للنبي محمد، وقوات الأمن المسؤولة عن تأمين السفارة الأمريكية، بينما كان الزميل رافي شاكر يؤدي واجبه المهني، في محيط مسجد عمر مكرم، وبالقرب من كوبري قصر النيل؛ حيث كان يحتمي بإحدى أشجار النخيل من تبادل التراشق بالحجارة، قبل أن يلقي أفراد بالزي المدني القبض عليه.







ورغم محاولات شاكر تأكيد هويته الصحفية، لكن أفراد الأمن سحلوه إلى مكان تواجد قوات الأمن المركزي، الذين اعتدوا عليه بالضرب المبرح، قبل أن يحتجزوه داخل مدرعة، وواصلوا ضربه داخلها لفترة، لينقله بعدها ضابط في سيارة ترحيلات إلى قائد العمليات في المنطقة.



ثانيا :ملاحقة الصحفيين والاعلاميين ببلاغات قضائية ذات دوافع سياسية



1- بتاريخ 7 12 2012، بلاغات رئاسية إلى النيابة ضد خالد صلاح رئيس تحرير جريدة يومية (اليوم السابع) والمحررة بالجريدة علا الشافعي، وضد د.عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة إسبوعية (صوت الأمة)، وضد مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن اليومية وصحفي بالجريدة، وضد ياسر رزق رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وصحفي بالجريدة، وإحالة الصحفى والإعلامى محمود سعد إلى النيابة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ببلاغ من أفراد ينتمون لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين و بلاغ ضد الإعلامي البارز باسم يوسف بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.



2- من خلال القضية رقم (1693) لسنة 2012 يتم ملاحقة الصحفي عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر وخالد حنفي مدير التحرير بالجريدة، قضائياً ،فى القضية المقامة من د. محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.



3- في قضية حسبة تحمل رقم 255 لسنة 2012جنايات الجيزة ( جنحة نشر )،تم ملاحقة الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور قضائياً، وذلك بدعوي قيامهم بسب وقذف رئيس الجمهورية والتحريض على الفتنة الطائفية، والتحريض علي الفوضى بالمجتمع.



4- وبموجب البلاغ رقم 8213 /2012عرائض مكتب النائب العام ملاحقة الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة قضائياً، بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعى.



5- بتاريخ 18 12 2012 تم احالة فريق برنامج "نهارك سعيد"، الذي يعرض علي قناة "نايل لايف"، للتحقيق على خلفية انتقاد أحد الضيوف لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، ولبرنامج الحزب الانتخابي المسمى بـ "النهضة"



6- بتاريخ 30 5 2012 تقدم الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة بشكوى ضدتوفيق عكاشة يتهمه فيها بسبه وقذفه وتوجيه السباب والشتائم لحزب الحرية والعدالة الذي كان يشغل منصب رئيسه آنذاك وتم ملاحقة توفيق عكاشة قضائياً من خلال القضية المرفوعة التي تحمل رقم(4345) لسنة2012جنايات الجيزة، .



7- وتم ملاحقة توفيق عكاشة قضائياً بالقضية رقم 54636، لسنة 2012 جنايات القاهرة كقضية حسبة، حيث اتهما فيها عكاشة بإهانة رئيس الجمهورية فضلاً عن التحريض على قتله قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت يوم 8 يناير 2013 الحكم ببراءة توفيق عكاشة.



8-بتاريخ212013 تم استدعاء الاعلامى باسم يوسف مقدم برنامج (البرنامج )على قناة cbc الفضائية للتحقيق معه بتهمة اهانة رئيس الجمهورية ،



9-وبتاريخ 312013تم استدعاء الصحفى يوسف البدرى بجريدة المصرى اليوم للتحقيق فى البلاغ المقدم من رئاسة الجمهورية ينسب اليه نشره اخبار كاذبة بالجريدة يوم 29 122012 من تلقى مستشفى المعادى العسكرى اخطارا بزيارة مقررة للرئيس مرسى للمستشفى ،



10-وبتاريخ 212013 احال المستشارطلعت عبدالله النائب العام المعين من قبل الدكتورمحمد مرسى رئيس الجمهورية بلاغ مقدم اليه يتهم الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة (صوت الامة ) بسب وقذف رئيس الجمهورية الى التحقيق .



11-،بتاريخ 238 2012 صدر قرار بحبس الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيا من قبل محكمة جنايات الجيزة على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة ،



12- وبتاريخ 612 2012 تم التحقيق مع الاعلامى محمود سعد فى الاتهام المنسوب اليه بإهانة رئيس الجمهورية واستضافته الطبيبة النفسية منال عمر والتى قامت بالتحليل النفسى للسياسيين واعتبرها البلاغ المقدم من رئاسة الجمهورية تعريضا برئيس الجمهورية وتم أخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها خمسة الاف جنية ،



13-وبتاريخ 18 12 2012 تم التحقيق مع استشارى الطب النفسى الطبيبةمنال عمر فى اتهامها بإهانة رئيس الجمهورية فى برنامج أخر النهار الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد على قناة النهار،



14-وبتاريخ 2312 2012 تم التحقيق مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والصحفية بذات الجريدة علا شافعى وذلك على خلفية مقال كتبته بالجريدة بعنوان ( جواز مرسى من فؤادة باطل )واعتبره البلاغ المقدم اهانة لشخص الرئيس ،



15- وبتاريخ 27122012 تم التحقيق مع رسامة الكاريكاتير بالمصرى اليوم دعاء العدل بتهمة ازدراء الاديان بسبب رسمها لكاريكاتير تنتقد فيه طريقة الدعوة للتصويت بنعم على الدستور كتبت فيه (ماهو لو كنتم قولتو نعم زى حلاتى مكنتوش طلعتوا من الجنة معلش الدنيا حظوظ ياوالدى ) واعتبره البلاغ اساءة للانبياء ولسيدنا ادم عليه السلام ،



16-وبتاريخ 31102012 تم التحقيق مع الاعلامية امانى الخياط بتهمة اهانة احدى ضيوف برنامجها مصر فى اسبوع على قناة otv الاستاذ عصام سلطان النيابة العامة النيابة العامة ،



17-وبتاريخ 31102012 تم التحقيق مع الاعلامى محمود سعد فى البلاغات المقدمة من اكثر من 1000 قاضى لاتهامه بإهانةالقضاة فى برنامجه اخر النهار من خلال تعليق عدد من ضيوف البرنامج على الاحكام الصادرة فى قضايا قتل المتظاهرين ،



18-وبتاريخ5112012 تم التحقيق مع الاعلامية جيهان منصور مقدمة برنامج صباح دريم على قناة دريم الفضائية فى البلاغ المقدم من عدد1064 قاضى لاتهامها باهانة القضاة من خلال تعليق عدد من ضيوف البرنامج على الاحكام القضائية الصادرة فى قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة مبارك والعادلى ،



19-وبتاريخ 4112012 تم التحقيق مع الاعلامى خيرى رمضان فى البلاغ المقدم من 1064 قاضى بتهمة اهانة القضاة من خلال تعليق بعض ضيوفه على احكام القضاء فى قضايا قتل المتظاهرين فى برنامجه (ممكن) الذى يذاع على قناة cbc ،



20-وبتاريخ 1510 2012 تم التحقيق مع الاعلامية ريم ماجد مقدمة برنامج بلدنا بالمصرى على قناة ontv فى البلاغ المقدم من 1064 بتهمة الاساءة الى السلطة القضائية واهانة رجال القضاء والاساءة إلى محكمة جنايات القاهرة التى كانت تنظر قضية مبارك والعادلى وقدتم اخلاء سبيلها بكفالة قدرها 500 جنية ،



21- وبتاريخ 5112012 تم النحقيق مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ومقدم برنامج اخر النهار الذى يذاع على قناة النهار الفضائية فى البلاغات المقدمة من اكثر من 1000 قاض بتهمة اهانة القضاة من خلال تعليق بعض ضيوف البرنامج على اجراءات النيابة العامة والاحكام القضائية الخاصة بقتل الثوار ،



22- وبتاريخ 8102012 تم التحقيق مع الاعلامية هالة سرحان مقدمة برنامج (ناس بوك) على قناة روتانا مصرية الفضائية فى البلاغ المقدم من اكثر من 1064 قاضى بتهمة اهانة القضاة من خلال تعليق بعض ضيوف البرنامج على الاحكام القضائية الخاصة بقتل المتظاهرين .23- وقد أطلق وكيل نيابة في القاهرة في يوم الأربعاء تحقيقاً ضد الصحفي جمال فهمي الذي يكتب عموداً صحفياً في صحيفة ‘التحرير’ المستقلة، وذلك بعد أن تلقت النيابة العامة شكوى من مكتب الرئيس ضد الصحفي، حسبما أفادت تقارير الأنباء. وقد اتهمت الشكوى الصحفي “بإهانة الرئيس”، حسب التقارير.



24-وبتاريخ 912013 قامت النيابة العامة بفتج تحقيق مع الصحفى جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين فى البلاغ المقدم من رئاسة الجمهورية ضده بتهمة إهانة الرئيس بسبب تعليقات أدلى بها في 27 ديسمبر2012 لقناة ‘العربية’ التلفزيونية الإخبارية حول مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف الذى توفى متأثرا بجراحة في 12 ديسمبر2012. تحت اداعاء انه ذكر بان شهود عيان قد أفادوا بأن أحد مناصري جماعة الأخوان المسلمين أطلق رصاصة مطاطية أصابت رأس الحسيني أبو ضيف. وقال جمال فهمي إن أبو ضيف كان مستهدفاً لأنه كشف عن “إساءة استغلال السلطة” من قبل الرئيس مرسي عبر إدراج اسم شخص من أقاربه في عفو أصدره في العام الماضي. وكان شقيق زوجة الرئيس مرسي قد أدين بتهمة الرشوة ويمضي حكماً بالسجن..



25- وبتاريخ 612013 أصدرت محكمة جنائية في القاهرة حكماً بالسجن لمدة عام واحد ضد الصحفي الوليد إسماعيل، وهو مراسل في صحيفة ‘التحرير’ أيضاً، وفقاً لتقارير الأنباء. وقد أدانت المحكمة الوليد إسماعيل بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة أثناء محاكمة حسني مبارك في العام الماضي. وقد استأنف الصحفي الحكم في يوم الخميس أمام نيابة شمال القاهرة وقال إن السلطات لم تجرِ معه أي تحقيق كما لم يتم إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده. وقد علّقت النيابة العامة حبس الصحفي لحين استكمال التحقيقات، حسبما أفادت صحيفة ‘التحرير’.



26- وبتاريخ 22102012 قررت محكمة إسنا الجزئية ا ، حبس الإعلامي توفيق عكاشة 4 أشهر لإدانته بإهانة الرئيس محمد مرسي، وكفالة مالية قدرها 100 جنيه لوقف تنفيذ الحبس لحين الفصل في الاستئناف كما قضت المحكمة بتعويض مؤقت 5001 جنيه لمقيم الدعوى عضو مجلس الشعب المنحل نصر الدين محمود مغازي, وقد تقدم محامي توفيق عكاشة بمعارضة ضد الحكم وقد تداولت القضية بالجلسات وتحددت جلسة 28 يناير 2013 للنطق بالحكم.



ثالثا :الرقابة ومنع مقالات من النشر



1- وبتاريخ 23112012 تم منع النقيب السابق الكاتب جلال عارف من الكتابة في جريدة الأخبار.



2- وبتاريخ 11 12 2012 منع مقال الروائي يوسف القعيد "لا سمع ولا طاعة" من النشر بصحيفة الأخبار،, حيث كان المقال يتضمن انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين, وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها بعض الإعلامين بمدينة الإنتاج الإعلامي. وقد ذكر القعيد في تعليقه على منع مقاله, ”أرسل مقالي يوم الجمعة من كل أسبوع وهذا وقت ثابت منذ أكثر من عامين ، وهذا الأسبوع كتبت مقال ”لا سمع ولا طاعة” ووصفت الهجوم على مدينة الإنتاج الإعلامي وعلى الإعلاميين” لكن تم منعه من النشر.



3- وبتاريخ 108 2012 قامت ادارة التحرير بجريدة الاخبار بمنع نشر مقال الكاتبة عبلة الروينى رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب ( نهار) بعد رفضها حذف كلمة (الإخوان المسلمين) وكلمة (إخونة الصحافة ) ، وبتاريخ 1610 2012 تم منع نشر مقال اخر للذات الكاتبة من صفحة الادب بعنوان ( الملك عاريا ) وعللت ادارة الجريدة موقفها بإن الكاتبة رفضت حذف بعض الكلمات أو العبارات والجمل من المقالة التى تنتقد اخونة الدولة والصحافة .



4- وبتاريخ 9 122012 منع المقال الأسبوعي للروائي إبراهيم عبد المجيد من جريدة الأخبار بعد كتابته للمقال الأسبوعي منذ عام ونصف العام بالاتفاق مع رئيس التحرير السابق ياسر رزق.



5- وبتاريخ1582012 تم منع المقال الأسبوعي للكاتب والسيناريست مدحت العدل من النشر في جريدة الاخبار المعنون مصر ام الجماعة ؟؟ رابط المقال الذى تم منعه http://www.coptstoday.com/Hot-Issues/Detail.php?Id=28574



6- بتاريخ 982012 قامت جريدة الاهرام بمنع نشر مقالة الكاتب ثروت الخرباوى المعنونة ( ليت الذين يحكموننا يفهمون ) لمهاجمته جماعة الاخوان المسلمون ،رابط المقال الذى تم منعه http://www.al5bar.com/index.php/2011-05-04-



7-وبتاريخ 188 2012 منع مقال الكاتبة غادة نبيل من النشر بجريدة الجمهورية بعنوان "الحرية والعدالة.. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان".ورابط المقال الذى تم منع نشره http://elbadil.com/opinion/2012/08/21/60203



8- وبتاريخ 1082012منع الكاتب الصحفي عبد الجليل الشرنوبي، منسق جبهة "الإبداع المصري"، من الكتابة بالصفحة السياسية بمجلة الإذاعة والتليفزيون منع الكاتب الصحفي “عبد الجليل الشرنوبي” منسق “جبهة الإبداع المصري”, من الكتابة بالصفحة السياسية بـ “مجلة الإذاعة والتليفزيون” بسبب أرائه, و طلبت منه إدارة تحرير “مجلة الإذاعة والتلفزيون” عدم الكتابة في قسم السياسة، لأن إدارة المجلة لا تستطيع أن تتحمل تبعات معارضته للنظام الحاكم وخصوصا في ظل تبعية وزارة الإعلام لوزير ينتمي للإخوان، وأنه مضطر للكتابة في قسم الفن فقط, وخصوصا بعد خروج بعض الفتاوي التي تعتبر معارضة الحاكم خروج علي إجماع المسلمين”.



9- وبتاريخ 1582012ألغت جريدة الأخبار صفحة آراء حرة التى يرأس تحريرها محمد حسن البنا التي يكتب بها الكتاب من خارج مؤسسة الأخبار, وهي صفحة يومية كان يكتب بها عدد كبير من الكتاب والمفكرين والمبدعين المصريين مثل إبراهيم عبد المجيد ومحمود الورداني ومدحت العدل وغيرهم. يأتي ذلك بعد منع مقال عبلة الرويني من النشر في الأخبار, التي تناولت فيها موضوع أخونة الدولة , والي تلاه منع نشر مقالة يوسف القعيد " لا سمع ولا طاعة " التي يستنكر فيها القعيد قيام شباب مؤيدين للرئيس مرسي بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وتهديد الإعلاميين.



10- وبتاريخ 982012 إيقاف نشر باقي حلقات كتاب "عائدون من جنة الإخوان" للكاتب الشاب سامح فايز، في مجلة المصور



11- وبتاريخ 25 112012منع الكاتب الصحفى أحمد طه النقر من الكتابة في جريدة الأخبار بعد ان منعت له مقالا بعنوان "سر المعبد"... رابط المقال الممنوع من النشر http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=857182&



12-وبتاريخ 2292012 تم استبعاد الكاتب إبراهيم حجازي من كتابة مقاله الأسبوعي في عدد الجمعة بجريدة الأهرام، الذي يداوم علي كتابته منذ 22 عامًا.



13- وبتاريخ 2292012منع الكاتب الصحفى محمود مراد من كتابة مقاله الأسبوعى بالأهرام الذى يداوم على كتابته طوال 30 عامًا.



14-وبتاريخ 229 2012 منع الكاتب الصحفى نبيل عمر من الكتابة فى الأهرام لتوجهه السياسى.



15- وبتاريخ 4122012منع كل من الكاتبتين سلمي قاسم جودة ومني ثابت من الكتابة في جريدة آخر ساعة الأسبوعية.



15- وبتاريخ 2122012منع الكاتب يسري حسان من الكتابة في جريدة المسائية.



16 وبتاريخ 1082012 صدر قرار رئيس تحرير الاهرام عبدالناصر سلامة بإلغاء باب ( مائة يوم من الوعود الرئيسية ) ، والخاص بمتابعة ما يت�