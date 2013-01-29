انتهاكات حرية الرأي بمصر من يونيو 2012 حتى يناير 2013

الفترة من 30 يونيو 2012:

يرصد هذا التقرير نماذج من انتهاكات حرية الرأي والتعبير في مصر في الفترة من 30يونيو 2012، والتي أعقبت تولي الرئيس محمد مرسي العياط الحكم حتى يناير 2013.وقد شهدت تلك الفترة انتهاكات جسيمة من قتل الصحفيين والشروع في قتل عدد آخر وترويع للكثيرين منهم وملاحقة العديد من الإعلاميين بالبلاغات القضائية سواء من مؤسسة الرئاسة أو من مجموعات من الأشخاص من أنصار حزب الحرية والعدالة الحاكم وهو الذراع السياسية للإخوان المسلمين، ومن قوى تيار الإسلام السياسي المتحالفة معه، كما شمل الرصد حالات منع من نشر عدد من المقالات التي تتضمن نقدا لجماعة الإخوان المسلمين ومنع كتاب من الكتابة، ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشة، وإلغاء برامج إعلامية في التلفزيون المصري بسبب انتقادها لسياسة الإخوان، والأشكال المختلفة لترويع وتهديد الصحفيين والإعلاميين، والامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم وقد بلغت 71 انتهاكا على سبيل المثال وليس الحصر، وقد أسفر هذا الرصد عن الآتي:الفترة من 30 يونيو 2012:1- شهر يوليو: حالة واحدة بلاغ من جماعة الإخوان المسلمين ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين.2- شهر أغسطس شهد 14 حالة انتهاك: 2 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين + 3 حالات ملاحقات قضائية لصحفيين وإعلاميين + 8حالات منع من الكتابة والنشر + 1 حالة ترويع بحق إعلاميين.3- شهر سبتمبر شهد 5 حالات: 1حالة اعتداء على صحفيين + 4حالات منع من الكتابة والنشر.4- شهر أكتوبر شهد 10 حالات: 5ملاحقات قضائية + 3 حالات منع من النشر والكتابة + 2 حالة ترويع.5- شهر نوفمبر شهد 10 حالات : 1 استهداف بالقتل +2 حالة اعتداء على صحفيين +3حالات منع من الكتابة والنشر+ 1امتناع عن تنفيذ حكم لصالح (جمال عبدالرحيم).6- شهر ديسمبر 26 حالة : 4 حالات قتل واستهداف لقتل صحفيين وإعلاميين + 9حالات ترويع لصحفيين واعلاميين + 8 ملاحقات قضائية + 4 حالات منع من النشر والكتابة +1 منع برامج تليفزيونية.شهر يناير 20135 حالات : 5 ملاحقات قضائية + حالة ترويعوطبقا لذلك يعتبر شهر ديسمبر 2012 من أكثر الشهور التي شهدت انتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر وشهد أكبر نسبة انتهاكات وأخطرها وأكثرها جسامة استهدفت قتل الصحفيين والشروع فى قتلهم وترويعهم، نتيجة الأحداث التى أعقبت الإعلان الدستورى المعدوم الصادر في 21 نوفمبر 2012، وأحداث قصر الاتحادية 5 ديسمبر 2012، وحصار أنصار حازم أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامي مساء يوم 6 ديسمبر 2012.

1-شهر يوليو: حالة واحدة بلاغ من جماعة الاخوان المسلمين ضد عدد من الصحافيين والاعلاميين.

2-شهر أغسطس شهد 14 حالة انتهاك: 2 حالة اعتداء على صحفيين واعلاميين + 3 حالات ملاحقات قضائية لصحفيين واعلاميين + 8حالات منع من الكتابة والنشر + 1 حالة ترويع بحق اعلاميين.

3-شهر سبتمبر شهد 5حالات : 1حالة اعتداء على صحفيين + 4حالات منع من الكتابة والنشر.

4-شهر اكتوبر شهد 10 حالات :5ملاحقات قضائية + 3حالات منع من النشر والكتابة +2 حالة ترويع.

5-شهر نوفمبر شهد 10 حالات : 1 استهداف بالقتل +2 حالة اعتداء على صحفيين +3حالات منع من الكتابة والنشر+ 1امتناع عن تنفيذ حكم لصالح ( جمال عبدالرحيم ) .

6-شهر ديسمبر 26 حالة : 4 حالات قتل واستهداف لقتل صحفيين واعلاميين + 9حالات ترويع لصحفيين واعلاميين + 8 ملاحقات قضائية + 4 حالات منع من النشر والكتابة +1 منع برامج تليفزيونية.

شهر يناير 2013: 5حالات : 5 ملاحقات قضائية + حالة ترويع.



وطبقا لذلك يعتبر شهر ديسمبر 2012 من اكثر الشهور التى شهدت انتهاكات ضد الصحفيين والاعلاميين فى مصر وشهد اكبر نسبة انتهاكات واخطرها واكثرها جسامة استهدفت قتل الصحفيين والشروع فى قتلهم وترويعهم ، نتيجة الاحداث التى اعقبت الاعلان الدستورى المعدوم الصادر فى 21 نوفمبر 2012 ، واحداث قصر الاتحادية 5ديسمبر 2012 ، وحصار انصار حازم ابو اسماعيل لمدينة الانتاج الاعلامى مساء يوم 6 ديسمبر 2012.

بيان الانتهاكات

أولاً :استهداف الصحفيين بالقتل والترويع

شهر نوفمبر 2012

(1) بتاريخ 5 نوفمبر 2012 تعرض الصحفى عبدالجليل الشرنوبى رئيس تحريرموقع اخوان اون لاين السابق ومنسق جبهة الابداع لمحاولة اغتيال حيث تعرض لوابل من اطلاق الرصاص بطريق شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

شهر ديسمبر 2012

(2)الاستهداف المتعمد بالقتل للزميل الحسيني أبو ضيف المصور بجريدة الفجر أثناء وبسبب عمله الصحفى فى توثيق وقائع اعتداء مجموعات مسلحة على المحتجين سلميًا أمام قصر الرئاسة بالقاهرة مساء يوم 5 ديسمبر 2012 حيث أطلقوا على رأسه طلق نارى (خرطوش) من مسافة 200 سنتميتر، وتحرر محضر بالواقعة برقم 10 أحوال بقسم الوايلى قيد برقم 15226 جنح مصر الجديدة، وتقدم 8 من زملائه الصحفيين ونقابة الصحفيين ببلاغ بالواقعة وشهودها للنيابة العامة لطلب التحقيق، واستمر فى غيبوبة كاملة حتى توفى بتاريخ 12 ديسمبر عام 2012 متأثراً بإصابته.



(3) بتاريخ مساء يوم 5 ديسمبر2012 قام أفراد من المليشيات المسلحة بإطلاق طلقات نارية (خرطوش) على محمد عزوز المحرر بصحيفة الجمهورية أثناء وبسبب قيامه بعمله الصحفى أمام قصر الاتحادية مما نتج عنه إصابات بالوجه والرقبة والقدم ونقل للعلاج بمستشفى الدمرداش وحررت شرطة المستشفى محضرًا بالواقعة وحول إلى جنح مصر الجديدة، وقدمت نقابة الصحفيين بلاغًا للنائب العام بالوقائع يوم 6 ديسمبر 2012.



(4) وبتاريخ 5 ديسمبر 2012 تم اصابة اربعة صحفيين بالرصاص المطاطى بينما كانوا يغطون التظاهرات بالقرب من القصر الاتحادية الرئاسى.

ثانياً: الاعتداء على الصحافيين والإعلاميين

شهر أغسطس 2012

(1) وبتاريخ 22 أغسطس 2012 تم الاعتداء على الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وحسن فودة المقدم لبرنامج حواري بقناة "أون تي في"، أثناء دخولهما مدينة الإنتاج الإعلامي، من قبل بعض المتظاهرين.

(2) 22 أغسطس 2012 الاعتداء على الإعلامى يوسف الحسينى من نفس المجموعة، وتهديده بالاعتداء عليه وحاولوا منعه من الدخول لمدينة الإنتاج الإعلامي.

شهر سبتمبر 2012

(3) وبتاريخ 13 سبتمبر 2012 اعتدت قوات الأمن بمحيط السفارة الأمريكية بوسط القاهرة، بالضرب المبرح، على رافي شاكر، مصور «الشروق» بمنطقة الاشتباكات، واحتجزته لفترة؛ بدعوى أنها لم تتعرف على هويته.

شهر نوفمبر 2012

(4) بتاريخ 7 نوفمبر 2012 تهديد حياة الكاتب الصحفى سعيد شعيب وزوجته الكاتبة الصحفية إسلام عزام بعد تعرضهما لتهديدات تنتهك حقهما فى الحياة وسلامة الجسد وحرمة الحياة الخاصة والاعتداء بالضرب على الصحفية إسلام عزام.

(5) بتاريخ 27 نوفمبر 2012 تم الاعتداء علياحمد جمعة رئيس قسم التصوير بصحيفة الدستور إبان المواجهات العنيفة أمام السفارة الأمريكية وميدان سيمون بوليفار والتى أدت إلى تهتكات شديدة بجسده وإصابات متعددة في كل أنحاء الجسد كادت أن تودى بحياته.



وبدأ الاعتداء عليه أثناء عمليات الكر والفر بين المتظاهرين، المحتجين على الإساءة للنبي محمد، وقوات الأمن المسؤولة عن تأمين السفارة الأمريكية، بينما كان الزميل رافي شاكر يؤدي واجبه المهني، في محيط مسجد عمر مكرم، وبالقرب من كوبري قصر النيل؛ حيث كان يحتمي بإحدى أشجار النخيل من تبادل التراشق بالحجارة، قبل أن يلقي أفراد بالزي المدني القبض عليه.



ورغم محاولات شاكر تأكيد هويته الصحفية، لكن أفراد الأمن سحلوه إلى مكان تواجد قوات الأمن المركزي، الذين اعتدوا عليه بالضرب المبرح، قبل أن يحتجزوه داخل مدرعة، وواصلوا ضربه داخلها لفترة، لينقله بعدها ضابط في سيارة ترحيلات إلى قائد العمليات في المنطقة.

ثالثاً: ملاحقة الصحافيين والإعلاميين ببلاغات قضائية ذات دوافع سياسية

شهر يوليو 2012

1-بتاريخ 31 يوليو 2012 تقدم أ.عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين بصفته وكيلا عن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2145 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد كلا من (وزير الإعلام، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة روز اليوسف، وإبراهيم خليل رئيس التحرير، أحمد عطا المحرر بالجريدة) وذلك للمطالبة بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية، وتعود وقائع البلاغ إلى قيام الجريدة والتليفزيون المصري 30 يوليو 2012 أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة بسوء قصد، حيث قامت الجريدة بنشر أخبار تحت عنوان "المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس"، "منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس"،"مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس"، "المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب".



شهر أغسطس 2012

(1) بتاريخ 238 2012 صدر قرار بحبس الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيا من قبل محكمة جنايات الجيزة على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة.

(2) من خلال القضية رقم (1693) لسنة 2012 يتم ملاحقة الصحفي عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر وخالد حنفي مدير التحرير بالجريدة، قضائياً ،فى القضية المقامة من د. محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.

(3) في قضية حسبة تحمل رقم 255 لسنة 2012جنايات الجيزة (جنحة نشر)، تم ملاحقة الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور قضائياً، وذلك بدعوي قيامهم بسب وقذف رئيس الجمهورية والتحريض على الفتنة الطائفية، والتحريض علي الفوضى بالمجتمع.



شهر أكتوبر 2012

(4) وبتاريخ 8-2 تم التحقيق مع الاعلامية هالة سرحان مقدمة برنامج (ناس بوك) على قناة روتانا مصرية الفضائية فى البلاغ المقدم من اكثر من 1064 قاضى بتهمة اهانة القضاة من خلال تعليق بعض ضيوف البرنامج على الاحكام القضائية الخاصة بقتل المتظاهرين .23- وقد أطلق وكيل نيابة في القاهرة في يوم الأربعاء تحقيقاً ضد الصحفي جمال فهمي الذي يكتب عموداً صحفياً في صحيفة "التحرير" المستقلة، وذلك بعد أن تلقت النيابة العامة شكوى من مكتب الرئيس ضد الصحفي، حسبما أفادت تقارير الأنباء. وقد اتهمت الشكوى الصحفي “بإهانة الرئيس”، حسب التقارير.

(5)وبتاريخ 15- 2012 تم التحقيق مع الاعلامية ريم ماجد مقدمة برنامج بلدنا بالمصرى على قناة ontv فى البلاغ المقدم من 1064 بتهمة الاساءة الى السلطة القضائية واهانة رجال القضاء والاساءة إلى محكمة جنايات القاهرة التى كانت تنظر قضية مبارك والعادلى وقدتم اخلاء سبيلها بكفالة قدرها 500 جنية.

(6) وبتاريخ 22-2 قررت محكمة إسنا الجزئية ا ، حبس الإعلامي توفيق عكاشة 4 أشهر لإدانته بإهانة الرئيس محمد مرسي، وكفالة مالية قدرها 100 جنيه لوقف تنفيذ الحبس لحين الفصل في الاستئناف كما قضت المحكمة بتعويض مؤقت 5001 جنيه لمقيم الدعوى عضو مجلس الشعب المنحل نصر الدين محمود مغازي, وقد تقدم محامي توفيق عكاشة بمعارضة ضد الحكم وقد تداولت القضية بالجلسات وتحددت جلسة 28 يناير 2013 للنطق بالحكم.

(7) وبتاريخ 31-2 تم التحقيق مع الاعلامية امانى الخياط بتهمة اهانة احدى ضيوف برنامجها مصر فى اسبوع على قناة otv الاستاذ عصام سلطان النيابة العامة النيابة العامة.

(8) وبتاريخ 31-2 تم التحقيق مع الاعلامى محمود سعد فى البلاغات المقدمة من اكثر من 1000 قاضى لاتهامه بإهانةالقضاة فى برنامجه اخر النهار من خلال تعليق عدد من ضيوف البرنامج على الاحكام الصادرة فى قضايا قتل المتظاهرين.



شهر نوفمبر 2012

(9) وبتاريخ 4 2- تم التحقيق مع الاعلامى خيرى رمضان فى البلاغ المقدم من 1064 قاضى بتهمة اهانة القضاة من خلال تعليق بعض ضيوفه على احكام القضاء فى قضايا قتل المتظاهرين فى برنامجه (ممكن) الذى يذاع على قناة cbc.

(10)وبتاريخ5 -2 تم التحقيق مع الاعلامية جيهان منصور مقدمة برنامج صباح دريم على قناة دريم الفضائية فى البلاغ المقدم من عدد1064 قاضى لاتهامها باهانة القضاة من خلال تعليق عدد من ضيوف البرنامج على الاحكام القضائية الصادرة فى قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة مبارك والعادلى.

(11)وبتاريخ 5 -2 تم النحقيق مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ومقدم برنامج اخر النهار الذى يذاع على قناة النهار الفضائية فى البلاغات المقدمة من اكثر من 1000 قاض بتهمة اهانة القضاة من خلال تعليق بعض ضيوف البرنامج على اجراءات النيابة العامة والاحكام القضائية الخاصة بقتل الثوار.



شهر ديسمبر 2012



(12) وبتاريخ 6

2012 تم التحقيق مع الاعلامى محمود سعد فى الاتهام المنسوب اليه بإهانة رئيس الجمهورية واستضافته الطبيبة النفسية منال عمر والتى قامت بالتحليل النفسى للسياسيين واعتبرها البلاغ المقدم من رئاسة الجمهورية تعريضا برئيس الجمهورية وتم أخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها خمسة الاف جنية.



(13) بتاريخ 7 ديسمبر 2012، بلاغات رئاسية إلى النيابة ضد خالد صلاح رئيس تحرير جريدة يومية (اليوم السابع) والمحررة بالجريدة علا الشافعي، وضد د.عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة إسبوعية (صوت الأمة)، وضد مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن اليومية وصحفي بالجريدة، وضد ياسر رزق رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وصحفي بالجريدة، وإحالة الصحفى والإعلامى محمود سعد إلى النيابة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ببلاغ من أفراد ينتمون لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين و بلاغ ضد الإعلامي البارز باسم يوسف بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.

(14)وبموجب البلاغ رقم 8213 /2012عرائض مكتب النائب العام ملاحقة الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة قضائياً، بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعي.

(15) بتاريخ 18

2012 تم احالة فريق برنامج "نهارك سعيد"، الذي يعرض علي قناة "نايل لايف"، للتحقيق على خلفية انتقاد أحد الضيوف لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، ولبرنامج الحزب الانتخابي المسمى بـ "النهضة".



(16) وبتاريخ 18 12 2012 تم التحقيق مع استشارى الطب النفسى الطبيبةمنال عمر فى اتهامها بإهانة رئيس الجمهورية فى برنامج أخر النهار الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد على قناة النهار.

(17) وبتاريخ 23

2012 تم التحقيق مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والصحفية بذات الجريدة علا شافعى وذلك على خلفية مقال كتبته بالجريدة بعنوان ( جواز مرسى من فؤادة باطل )واعتبره البلاغ المقدم اهانة لشخص الرئيس.

(18) وبتاريخ 27

2 تم التحقيق مع رسامة الكاريكاتير بالمصرى اليوم دعاء العدل بتهمة ازدراء الاديان بسبب رسمها لكاريكاتير تنتقد فيه طريقة الدعوة للتصويت بنعم على الدستور كتبت فيه (ماهو لو كنتم قولتو نعم زى حلاتى مكنتوش طلعتوا من الجنة معلش الدنيا حظوظ ياوالدى ) واعتبره البلاغ اساءة للانبياء ولسيدنا ادم عليه السلام.

(19)وتم ملاحقة توفيق عكاشة قضائياً بالقضية رقم 54636، لسنة 2012 جنايات القاهرة كقضية حسبة، حيث اتهما فيها عكاشة بإهانة رئيس الجمهورية فضلاً عن التحريض على قتله قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت يوم 8 يناير 2013 الحكم ببراءة توفيق عكاشة.



شهر يناير 2013

(20)بتاريخ2-3 تم استدعاء الاعلامى باسم يوسف مقدم برنامج (البرنامج )على قناة cbc الفضائية للتحقيق معه بتهمة اهانة رئيس الجمهورية.

(21) وبتاريخ 2-3 احال المستشارطلعت عبدالله النائب العام المعين من قبل الدكتورمحمد مرسى رئيس الجمهورية بلاغ مقدم اليه يتهم الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة (صوت الامة) بسب وقذف رئيس الجمهورية الى التحقيق.

(22) وبتاريخ 3-3تم استدعاء الصحفى يوسف البدرى بجريدة المصرى اليوم للتحقيق فى البلاغ المقدم من رئاسة الجمهورية ينسب اليه نشره اخبار كاذبة بالجريدة يوم 29

2 من تلقى مستشفى المعادى العسكرى اخطارا بزيارة مقررة للرئيس مرسى للمستشفى.

(23) وبتاريخ 6-3 أصدرت محكمة جنائية في القاهرة حكماً بالسجن لمدة عام واحد ضد الصحفي الوليد إسماعيل، وهو مراسل في صحيفة ‘التحرير’ أيضاً، وفقاً لتقارير الأنباء. وقد أدانت المحكمة الوليد إسماعيل بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة أثناء محاكمة حسني مبارك في العام الماضي. وقد استأنف الصحفي الحكم في يوم الخميس أمام نيابة شمال القاهرة وقال إن السلطات لم تجرِ معه أي تحقيق كما لم يتم إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده. وقد علّقت النيابة العامة حبس الصحفي لحين استكمال التحقيقات، حسبما أفادت صحيفة "التحرير".

(24) وبتاريخ 9-3 قامت النيابة العامة بفتج تحقيق مع الصحفى جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين فى البلاغ المقدم من رئاسة الجمهورية ضده بتهمة إهانة الرئيس بسبب تعليقات أدلى بها في 27 ديسمبر2012 لقناة ‘العربية’ التلفزيونية الإخبارية حول مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف الذى توفى متأثرا بجراحة في 12 ديسمبر2012. تحت اداعاء انه ذكر بان شهود عيان قد أفادوا بأن أحد مناصري جماعة الأخوان المسلمين أطلق رصاصة مطاطية أصابت رأس الحسيني أبو ضيف. وقال جمال فهمي إن أبو ضيف كان مستهدفاً لأنه كشف عن “إساءة استغلال السلطة” من قبل الرئيس مرسي عبر إدراج اسم شخص من أقاربه في عفو أصدره في العام الماضي. وكان شقيق زوجة الرئيس مرسي قد أدين بتهمة الرشوة ويمضي حكماً بالسجن.

رابعاً: الرقابة ومنع مقالات من النشر

شهر أغسطس 2012



(1) بتاريخ 982 قامت جريدة الاهرام بمنع نشر مقالة الكاتب ثروت الخرباوى المعنونة ( ليت الذين يحكموننا يفهمون ) لمهاجمته جماعة الاخوان المسلمون ،رابط المقال الذى تم منعه http://www.al5bar.com/index.php/2011-05-04-

(2) وبتاريخ 982 إيقاف نشر باقي حلقات كتاب "عائدون من جنة الإخوان" للكاتب الشاب سامح فايز، في مجلة المصور.

(3) وبتاريخ 1082 صدر قرار رئيس تحرير الاهرام عبدالناصر سلامة بإلغاء باب ( مائة يوم من الوعود الرئيسية ) ، والخاص بمتابعة ما يتم تنفيذه أو إهماله من وعود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

(4) وبتاريخ 108 2 قامت ادارة التحرير بجريدة الاخبار بمنع نشر مقال الكاتبة عبلة الروينى رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب ( نهار) بعد رفضها حذف كلمة (الإخوان المسلمين) وكلمة (إخونة الصحافة).

(5) وبتاريخ 1082 منع الكاتب الصحفي عبد الجليل الشرنوبي، منسق جبهة "الإبداع المصري"، من الكتابة بالصفحة السياسية بمجلة الإذاعة والتليفزيون منع الكاتب الصحفي “عبد الجليل الشرنوبي” منسق “جبهة الإبداع المصري”, من الكتابة بالصفحة السياسية بـ “مجلة الإذاعة والتليفزيون” بسبب أرائه, و طلبت منه إدارة تحرير “مجلة الإذاعة والتلفزيون” عدم الكتابة في قسم السياسة، لأن إدارة المجلة لا تستطيع أن تتحمل تبعات معارضته للنظام الحاكم وخصوصا في ظل تبعية وزارة الإعلام لوزير ينتمي للإخوان، وأنه مضطر للكتابة في قسم الفن فقط, وخصوصا بعد خروج بعض الفتاوي التي تعتبر معارضة الحاكم خروج علي إجماع المسلمين”.

(6) وبتاريخ 1582 ألغت جريدة الأخبار صفحة آراء حرة التى يرأس تحريرها محمد حسن البنا التي يكتب بها الكتاب من خارج مؤسسة الأخبار, وهي صفحة يومية كان يكتب بها عدد كبير من الكتاب والمفكرين والمبدعين المصريين مثل إبراهيم عبد المجيد ومحمود الورداني ومدحت العدل وغيرهم. يأتي ذلك بعد منع مقال عبلة الرويني من النشر في الأخبار, التي تناولت فيها موضوع أخونة الدولة , والي تلاه منع نشر مقالة يوسف القعيد " لا سمع ولا طاعة " التي يستنكر فيها القعيد قيام شباب مؤيدين للرئيس مرسي بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وتهديد الإعلاميين.

(7)وبتاريخ1582 تم منع المقال الأسبوعي للكاتب والسيناريست مدحت العدل من النشر في جريدة الاخبار المعنون مصر ام الجماعة ؟؟ رابط المقال الذى تم منعه http://www.coptstoday.com/Hot-Issues/Detail.php?Id=28574

(8)وبتاريخ 188 2 منع مقال الكاتبة غادة نبيل من النشر بجريدة الجمهورية بعنوان "الحرية والعدالة.. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان".ورابط المقال الذى تم منع نشره http://elbadil.com/opinion/2012/08/21/60203

شهر سبتمبر 2012



(9) وبتاريخ 2292 تم استبعاد الكاتب إبراهيم حجازي من كتابة مقاله الأسبوعي في عدد الجمعة بجريدة الأهرام، الذي يداوم علي كتابته منذ 22 عاماً.

(10وبتاريخ 2292منع الكاتب الصحفى محمود مراد من كتابة مقاله الأسبوعى بالأهرام الذى يداوم على كتابته طوال 30 عاماً.

وبتاريخ 229 2012 منع الكاتب الصحفى نبيل عمر من الكتابة فى الأهرام لتوجهه السياسى.



(11) رفض الرقابة لسيناريو فيلم “لامؤاخذة ” للمخرج عمرو سلامة ، “الذي يتناول قصة تلميذ مسيحي من أصول غنيه ساءت ظروفه المالية لينتقل إلى مدرسة حكومية ، والمواقف التي يتعرض لها” بزعم بث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين ،ورغم أن المخرج قام بتعديل السيناريو وتغيير الاسم ليصبح ” ثانية إعدادي” و رفض جهاز الرقابة الفيلم للمرة الثانية بزعم تشويه سمعة وزارة التربية والتعليم.



شهر أكتوبر 2012



(12)وبتاريخ 16- 2012 تم منع نشر مقال للكاتبة / عبلة الرويني من صفحة الادب بعنوان ( الملك عاريا ) وعللت ادارة الجريدة موقفها بإن الكاتبة رفضت حذف بعض الكلمات أو العبارات والجمل من المقالة التى تنتقد اخونة الدولة والصحافة.

(13) وبتاريخ 26 -2 تم منع المقال الاسبوعى للكاتبة الصحفية ماجدة موريس بجريدة الجمهورية لانه تتضمن نقدا لجماعة الاخوان المسلمين.

(14) وبتاريخ 24-2 تم منع نشر مقال الكاتب الصحفىصفوت عمران بجريدة الجمهورية المعنون (كلام فى سرك حرية مكسورة الجناح).



شهر نوفمبر 2012

(15)وبتاريخ 23 -2 تم منع النقيب السابق الكاتب جلال عارف من الكتابة في جريدة الأخبار.

(16) وبتاريخ 25 -2 منع الكاتب الصحفى أحمد طه النقر من الكتابة في جريدة الأخبار بعد ان منعت له مقالا بعنوان "سر المعبد"... رابط المقال الممنوع من

النشر:

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=857182&

(17) وبتاريخ 27 -2 منع نشر المقال الاسبوعى للصحفى احمد موسى بجريدة الاهرام المعنون (على مسؤوليتى) .



شهر ديسمبر 2012

(18) فى محاولة منع عرض مسلسل عمر بن الخطاب حددت محكمة القضاء الإداري تاريخ 1ديسمبر2012 لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى حامد سالم برقم 49743 لسنة 66 ضد كل من وزير الاستثمار ووزير الإعلام ووزير الثقافة وشيخ الأزهر، مطالبا بوقف بث مسلسل عمر بن الخطاب الذي يعرض خلال شهر رمضان لعام 2012، ووقف نشاط أي قناة فضائية تقوم ببثه، بدعوى أن المسلسل يجسد شخصية الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين الممثل السوري سامر إسماعيل ويجسد شخصية أبو بكر الصديق الفنان غسان مسعود وعدد آخر من الصحابة لما في هذا التجسيد من مساس بهيئة هؤلاء الصحابة.

(19) وبتاريخ 2

2 منع الكاتب يسري حسان من الكتابة في جريدة المسائية.

(20) وبتاريخ 4

2 منع كل من الكاتبتين سلمي قاسم جودة ومني ثابت من الكتابة في جريدة آخر ساعة الأسبوعية.

(21) وبتاريخ 9

2 منع المقال الأسبوعي للروائي إبراهيم عبد المجيد من جريدة الأخبار بعد كتابته للمقال الأسبوعي منذ عام ونصف العام بالاتفاق مع رئيس التحرير السابق ياسر رزق.

(22) وبتاريخ 11

2012 منع مقال الروائي يوسف القعيد "لا سمع ولا طاعة" من النشر بصحيفة الأخبار، حيث كان المقال يتضمن انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين, وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها بعض الإعلامين بمدينة الإنتاج الإعلامي. وقد ذكر القعيد في تعليقه على منع مقاله, ”أرسل مقالي يوم الجمعة من كل أسبوع وهذا وقت ثابت منذ أكثر من عامين ، وهذا الأسبوع كتبت مقال ”لا سمع ولا طاعة” ووصفت الهجوم على مدينة الإنتاج الإعلامي وعلى الإعلاميين” لكن تم منعه من النشر.

خامساً: "فرض قيود وتنفيذ سياسات ترويع بحق الإعلاميين"

شهر أغسطس

2012

(1) وبتاريخ 78 -2 تظاهر المئات أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ينتمون للعديد من القوي السياسية علي رأسهم جماعة الأخوان المسلمين وحركة 6 ابريل, و احتشدوا أمام بابي 2 و 4 للمدينة. للمطالبة بعدم ظهور توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين على الفضائيات, ونسبوا اليه التعدي بالسب على رئيس الجمهورية والتحريض ضده وإثارة الفتن في الشارع المصري . كما طالب المتظاهرون وزير الاستثمار بتنفيذ وعوده بإغلاق قناة الفراعين - فيما قام بعض المتظاهرين بتحطيم سيارة رئيس تحرير جريدة اليوم السابع خالد صلاح أثناء دخوله الي مقر عمله بمدينة الإنتاج الإعلامي.



شهر أكتوبر 2012



(2)6 وبتاريخ 14-2منع تسجيل الحلقة الثانية من برنامج الإعلامى حافظ المرازى "بتوقيت القاهرة" من مجلس الشورى على خلفية خلاف حاد ظهر على الهواء بين محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان، والمرازى نتيجة رغبة الأول فى الاستئثار بعرض وجهة نظر واحدة تدافع عن مواد مشروع الدستور.

تعطلت قناتان تليفزيونيتان بقرارات إدارية صادرة عن وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، عضو جماعة الإخوان المسلمين، هما قناة دريم وقناة الفراعين وقد عادت دريم إلى العمل بعد توقف أسبوعًا ومازالت الفراعين معطلة منذ 7 أكتوبر 2012 رغم صدور أحكام قضائية لصالحها.



(3) وبتاريخ 17 -2 باشرت النيابة العامة التحقيق فى البلاغ المقدم من الإعلامية جيهان منصور ضد الدكتورعصام العريان القيادى بجماعة الاخوان المسلمين تنسب اليه القذف والسب على الهواء مباشرة أثناء تلقيها لمكالمة هاتفية منهفى برنامجها صباح دريم ، و بأنه اتهمها علنًا على الهواء مباشرة أثناء حديث تليفزيوني معها، بتقاضي أموال من تيار سياسي معين لتهاجم جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمي إليها العريان. ومازالت القضية منظورة أمام القضاءومؤجلة لجلسة 23 فبراير 2013 بسبب تعليق العمل بالمحاكم.

شهر ديسمبر 2012



(4) وبتاريخ 3

2012تعرض الإعلامى معتز الدمرداش للتهديد بالضرب والمنع من الدخول إلى مقر عمله كمذيع فى قناة الحياة الفضائية من قبل المتظاهرين الذين كانوا يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامى وحرر محضرًا بالواقعة.



(5) وبتاريخ 3

2 تم إحالة الإعلاميتين بثينة كامل وهالة فهمي للتحقيق ووقفهما عن العمل ومنعهما من دخول مبنى التليفزيون "ماسبيرو" لحين انتهاء التحقيقات معهما، في اتهامات موجهة لهم من الإدارة تتعلق بإعلان آرائهم السياسية خلال العمل. وكانت هالة فهمي قد ظهرت في حلقة الأحد 2 ديسمبر 2012 من برنامجها ”الضمير” وهي تحمل كفنها لتدلل علي خطورة انتقاد السلطة في وسائل الإعلام الرسمية بسبب انحياز تلك الوسائل المملوكة للدولة, وانتقدت بشدة تركيز التلفزيون المصري علي مظاهرات تأييد الرئيس محمد مرسي وتجاهلها لميدان التحرير الذي وصفته بميدان الثورة, كما أكدت علي رفضها لدستور ما أسمتهم بالمتأسلمين ووصفته بدستور للعبيد,فقامت إدارة التلفزيون بقطع بث حلقة برنامجها، وضم القناة الثانية للقناة الأولي لتذيع نشرة أخبار التاسعة في واقعة هي الأولي من نوعها عقب ثورة 25 يناير.



أما بثينة كامل فكانت قد أنهت نشرة الأخبار التي تقدمها علي القناة الأولي بعبارة ”انتهي موجز أخبار الإخوان المسلمين”,الأمر الذي أدي لقيام إدارة التلفزيون باستدعاء الإعلاميتين للتحقيق بتهمة الخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي، مما الذي يهددهما بالإيقاف عن العمل.



(6) وبتاريخ 5

2 قررت23 صحيفة مصرية مستقلة وحزبية الاحتجاب بداية من أمس عن الصدور، ومنها “المصري اليوم“، و“اليوم السابع“، و“الوطن“، و“الشروق“، و“التحرير“، و“الصباح“، و“الوفد“، و“الأهالي“، و“الأسبوع“، و“الفجر“، و“الأحرار“، كما أعلنت عدد من القنوات الفضائية الخاصة نيتها تسويد شاشاتها اليوم، ومنها “دريم“، و“سي بي سي“، و“أون تي في“، و”الحياة”.



ويأتي هذا الموقف من الصحف والقنوات الفضائية احتجاجا على وصفته بالهجمة الشرسة ضد حرية الصحافة والإعلام التي شهدتها الآونة الأخيرة، سواء من قبل السلطة ذاتها أو من قبل أحزاب وجماعات سياسية وشخصيات عامة قريبة منها،

(7) وبتاريخ 6

2 إعلن الإعلامي خيري رمضان توقفه عن ممارسة عمله احتجاجًا علي "الضغوط" التي تمارسها جهات –لم يحددها– علي إدارة القناة لمنعه من استضافة القيادي المعارض البارز حمدين صباحي.



(8) في مساء يوم 6

2012 تعرضت مدينة الإنتاج الإعلامي لحصار الأول من نوعه حيث أنذرت مجموعة من المليشيات شبه المسلحة والمحسوبة 86 قناة فضائية مصرية وعربية حاصلة على ترخيص من الحكومة وتعمل فى مدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بالإغلاق بالقوة خلال 3 أيام وتدمير الأجهزة والمقار والاعتداء على العاملين والإعلاميين وتوقيف المترددين على مدينة الانتاج الإعلامى ومطالبتهم بإبراز هويتهم قبل السماح لهم بالدخول، وتصاعدت الهجمات اللفظية والتحريضية الحادة ضد عديد من الإعلاميين بالتزامن مع هذه الممارسات.



(9) ومساء يوم السبت الموافق 7

2 تم الاعتداء المتعمد القائم على الترصد للإعلامى يوسف الحسينى أثناء مغادرته لمقرعمله بقناة أون تى فى الفضائية المصري.



(10) وبتاريخ 7

2 قام اعضاء حركة حازمون التابعون للمرشح الرئاسى السابق حازم ابو اسماعيل المعتصمون امام البوابة رقم 4 بمدينة الانتاج الاعلامى برفع قائمة سوداء باسماء وصور عدد من مقدمى برامج التوك شو وهم ( يسرى فودة ويوسف الحسينى وريم ماجد ولميس الحديدى وخالد صلاح ووائل الابراشى وابراهيم عيسى وعمرو اديب ومنى الشاذلى وخيرى رمضان ) مهددين باقتحام مدينة الانتاج الاعلامى وتغيير اسمها الى مدينة الانتاج الاسلامى مرددين الهتافات التى تهدد امن وحياة الاعلاميين ، وقاموا بانتاج افلام تشبه بعض الاعلاميين بكفار قريش ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب فى محاولة صريحة للتحريض على اهدار دمائهم . وقد استمر هذا الحصار حتى 14 ديسمبر 2012 حيث تعرض مئات العاملين فى مدينة الإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية إلى الاعتداء عليهم بقطع الطريق ومنعهم من الدخول وتفتيشهم ذاتيًا بتعمد انتهاك خصوصيتم الشخصية وضرب بعضهم وتحطيم ممتلكاتهم الشخصية والتعرف على هوياتهم الشخصة بدون سند قانونى.



(11) وبتاريخ 9

2 قامت مجموعة حازمون التابعة لمرشح الرئاسى السابق حازم ابواسماعيل إرهاب صحفيي جريدة التحرير وإجبارهم على مغادرة المكان بواسطة متظاهرين منتمين لتيار الإسلام السياسي المعتصمة أمام أحد مداخل مدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.



(12) فى 2 1

2012 تعرض المخرج السينمائى خالد يوسف إلى المنع من المشاركة فى برنامج تليفزيونى داخل مدينة الإنتاج الإعلامى واعتدى عليه المتظاهرون المعتصمون أمام مقر المدينة وحطموا سيارته وهددوه بالقتل وحرر محضرًا بالواقعة.



شهر يناير 2013

(13) وبتاريخ 14- 3 أصدر عمر عبدالخالق رئيس شبكة الشباب والرياضة الإذاعية بإيقاف الإعلامية انتصار الغريب عن العمل وإحالتها للتحقيق علي خلفية احدي حلقات برنامجها “محل ميلاد مصر”. وكان ضيف الحلقة المذكورة وهو الناشط الحقوقي محمد عصام، قد اعرب خلال الحلقة عن ندمه علي مشاركته في الثورة بعد ما رآه من فاشية النظام الحالي، وقد علق علي أحداث الاتحادية قائلا “المصريون استبدلوا نظاماً فاسداً بنظام فاشي”، الأمر الذي اغضب إدارة إذاعة الشباب والرياضة فقرر رئيسها علي خلفية ذلك إيقاف الإعلامية عن العمل وإحالتها للتحقيق.



سادساً: المصادرة والإلغاء

شهر اغسطس 2012



(1) وبتاريخ 982تم غلق قناة “الفراعين” حيث أصدرت هيئة الاستثمار قراراً بغلق القناة لمدة 45 يومياً . ومازالت مغلقة حتى الان.

(2) بتاريخ 11 8 2012 تمت مصادرة اجزاء من العدد رقم 1781 لجريدة الدستور الصادر بعد ساعات قليلة من طباعته بمطابع جريدة “الجمهورية”.

(3) بتاريخ 21 8 2012 تمت مصادرة عدد جريدة “الشعب الجديد” بالكامل والناطقة بلسان حزب العمل “الإسلامي”.

شهر ديسمبر 2012

(4) وبتاريخ 3

2تم منع برنامج “الضمير” على القناة الثانية بالتلفزيون المصري الحكومى الذي كانت تقدمه المذيعة “هالة فهمي " على خلفية حلقة تم بثها عبر برنامجها، وتناولت الحلقة “فضح الفساد المالي والإداري المتفشي في جهاز الإعلام الحكومي”.

سابعاً: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الصحافيين

شهر نوفمبر 2012

الامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام مجلس الشورى بإعادة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية، والغاء قرارالمجلس الصادر بتاريخ 25 نوفمبر2012 باقالته رغم وصدر حكم ثاني في هذا الشأن ولم يتم تنفيذه أيضًا.



* إعداد عبد الله خليل

المحامي بالنقض – خبير مستقل في القانون الدولي لحقوق الإنسان