"تونس الانتقال الصعب" وثائقي يرصد أهم الأحداث خلال عامين

عرضت قناة "العربية" البرنامج الوثائقي "تونس الانتقال الصعب" في الخامس عشر من يناير كانون الثاني الحالي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للثورة التونسية.



وتناول الوثائقي الذي أنتجته قناة "العربية" أبرز الأحداث التونسية 2011 – 2012 بدءا من يوم الرابع عشر من يناير، والصور التي لن تمحى من ذاكرة العالم، حيث هب التونسيون والتونسيات مطالبين برحيل بن علي، والساعات القليلة بعد خطاب استسلام لم يكن محرروه يدركون أنه الأخير .



ومروراً بالـ28 يوما منذ أقدم شاب في محافظة سيدي بوزيد غربي البلاد على حرق نفسه، احترق البوعزيزي وامتدت شرارة ناره إلى عموم المحافظات التونسية، لتبلغ الانتفاضة الشعبية ذروتها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، إلى أن أقلعت الطائرة الرئاسية وعلى متنها بن علي وأسرته لتحط في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الليلة نفسها.



وتطرق البرنامج بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها حكومة الغنوشي لاحتواء الشارع التونسي المشتعل وظهور أنصار حركة النهضة وقادتها في الميدان ليبدؤوا النشاط العلني، وصولا إلى إقرار مجلس النواب التونسي منح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع لإصدار مراسيم رئاسية في المرحلة الانتقالية.

ورصد الوثائقي كافة الأحداث التي مرت بها تونس يوماً بيوم حتى نهاية 2012.