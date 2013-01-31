إسرائيل تهدم قبة الصخرة وتستبدلها بالهيكل في شريط دعائي

كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب أمس عن إنتاج وزارة الخارجية الإسرائيلية لفيلم يظهر فيه هدم قبة الصخرة وإقامة الهيكل المزعوم مكانها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون، هو نجم الفيلم، ويظهر على خلفية هدم قبة الصخرة وهو يتحدث عن العلاقة بين اليهودية والحرم القدسي الشريف.

وتكشف الخارجية الإسرائيلية أن الفيلم يأتي في إطار تحسين صورتها أمام العالم، لكنها قررت عدم بث الشريط خوفاً من ردة فعل الفلسطينيين والعالم الإسلامي.

من جانبه، أكد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس، أن الفيلم لا يمثّل إلا "جزءاً من مخططات الاحتلال التي تكشف نواياه العدوانية تجاه المسجد الأقصى".

وقال صبري في تصريحات صحافية: "هذا العمل يشير إلى أن استهداف المسجد الأقصى لم يعد مقتصراً على الجماعات اليهودية المتطرفة فقط، وأنه بات عرضة لأخطار عديدة تهدده".

ويتحدث الشريط عن الحرية الدينية في القدس، ويظهر الفيلم المعدل اختفاء قبة الصخرة وإظهار الهيكل مكانها من أجل التأكيد على وجود اليهود قبل الإسلام.

واعتبر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس، أن فوز اليمين الإسرائيلي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة "ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على المسجد الأقصى المبارك". وحذر من مخططات يهودية لـ"اقتحام المسجد بالمئات أو الآلاف لفرض واقع جديد عليه تحت حماية شرطة وجيش الاحتلال".

