التوتر يلقي بظلاله على القمة الإسلامية المرتقبة في القاهرة

ذكرت مصادر إعلامية أن مقرّ انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية، الذي ستستضيفه مصر يومي الأربعاء والخميس قد ينقل من المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر إلى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة.



وبحسب المصادر فإن نقل مقر انعقاد المؤتمر قد يتم تجنباً لوقوع احتجاجات أو أحداث عنف في محيطه، بعدما كان مركز المؤتمرات قد شهد بعض الاحتجاجات في الأيام الماضية، كما أنه يقع على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسي.

ومن المقرر أن يشارك في هذه القمة قادة ورؤساء حكومات وممثلون من 56 دولة عضوا في منظمة "التعاون الإسلامي"، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والوكالات الدولية المختلفة.