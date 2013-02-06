إطلاق سراح مدعي عام طهران السابق المقرب من نجاد

أطلقت الشرطة الإيرانية اليوم الأربعاء، سراح مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بعدما اعتقلته الاثنين الماضي دون ذكر الأسباب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.



وقالت الوكالة "أطلق سراح سعيد مرتضوي مسؤول هيئة الضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء" فيما ذكرت وكالة فارس أن نيابة طهران لم تحدد التهم التي يواجهها.



وكان مرتضوي قد أعفي من منصبه القضائي عام 2010 بعد مقتل 3 متظاهرين جراء التعذيب أثناء احتجازهم عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي زعمت المعارضة أنها زورت لصالح أحمدي نجاد مما دفع حشوداً ضخمة إلى الشوارع.



ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان مرتضوي في السابق بأنه منتهك عتيد لحقوق الإنسان، وقالت إن تاريخه غير المشرف يعود إلى سنوات طويلة.

وكان وزير العمل عبدالرضا شيخ إسلامي الذي أقاله البرلمان يوم الأحد قد عين مرتضوي العام الماضي رئيساً لمكتب الضمان الاجتماعي ضد رغبة المشرعين.