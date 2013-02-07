حركة النهضة ترفض دعوة رئيس وزرائها تشكيل حكومة تكنوقراط

رفضت حركة النهضة، الحزب الحاكم في تونس، اليوم الخميس، دعوة رئيس الوزراء حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط.



وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عبدالحميد الجلاصي لـ"شمس أف أم" أن حركة النهضة غير موافقة على الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء حمادي الجبالي، مساء الأربعاء، والمتمثل في حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية للخروج من الوضع المأزقي الحالي.



وقال عبدالحميد الجلاصي "من حيث التصور الحركة ترى أن البلاد مازالت في حاجة إلى حكومة تضم شخصيات سياسية وائتلافية تحظى بدورها بقاعدة سياسية".



وأضاف الجلاصي "بصفة أولية سوف نرجع إلى الترويكا، خاصة أننا تقدمنا في الحوارات خلال الأسابيع الفارطة مع شركائنا". ونفى علم الحركة بقرار رئيس حمادي الجبالي الذي أعلن عنه أمس.

وكان الجبالي أعلن، في كلمة متلفزة الأربعاء، عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي لأي حزب في مهمة محدودة، وهي تسيير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، وذلك بهدف الخروج من الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، عقب اغتيال المعارض البارز، شكري بلعيد.



وقتل المعارض بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، بعد أن أطلق مجهولون النار عليه أثناء خروجه من منزله إلى العمل.