آلاف التونسيين يشيّعون شكري بلعيد في جنازة وطنية

تجمع آلاف التونسيين، اليوم الجمعة، في جبل الجلود جنوب العاصمة التونسية للمشاركة في جنازة المعارض البارز شكري بلعيد، الذي اغتيل بالرصاص الأربعاء أمام منزله.

وتجمع ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص أمام دار الثقافة في مدينة جبل الجلود، حيث تقيم عائلة بلعيد، للمشاركة في الجنازة المقررة بعد الظهر.



وتزداد أعداد المتوافدين باستمرار، فيما ترتفع زغاريد النساء وشعارات معادية لحزب النهضة الإسلامي الحاكم.

وسيدفن بلعيد ظهراً في مقبرة الجلاز في العاصمة تونس.



كما ألغيت كل الرحلات الجوية من وإلى تونس بسبب الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في يوم تشييع المعارض البارز شكري بلعيد.



اتحاد الشغل يدعو لإضراب عام



وكان اتحاد الشغل التونسي دعا في وقت سابق إلى إضراب عام، اليوم، بالتزامن مع تشييع بلعيد، وذلك وسط مواجهات عنيفة في عدد من المدن التونسية بين محتجين وقوى الأمن وأنباء عن تعليق الدراسة ليومين.



وقال قاسم عفية، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الإضراب اليوم احتجاجاً على مقتل الزعيم المعارض شكري بلعيد، جاء للتصدي للعنف السياسي الذي وصل مرحلة الاغتيال، معتبراً أن الحكومة عاجزة عن السيطرة على العنف.



وأقدم شبان في وقت سابق، على إحراق مركز للشرطة في حي النور بمدينة قفصة في الجنوب الغربي.



وكانت قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات من الشبان الذين هاجموا مركز الشرطة، لكنهم لم يتمكنوا من تفريقهم فانسحبوا قبل أن يبادر المتظاهرون إلى إحراق المركز.

