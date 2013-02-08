تأهب بـ"التحرير".. وانتشار أمني مكثف في محيط الاتحادية

شهد محيط قصر الاتحادية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تكثيفاً أمنياً من قبل قوات الأمن، وذلك قبل ساعات من الزحف الذي دعا له أعضاء مجموعة "بلاك بلوك" لإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين.



وتمركزت قوات الأمن المركزي بمحيط القصر من ناحية صلاح سالم أمام بوابة رقم 5 للقصر، فيما تواجدت 3 سيارات مصفحة والعديد من سيارات الأمن المركزي، جاء ذلك في الوقت الذي انسحبت فيه قوات الحرس الجمهوري التي كانت تتمركز خارج بوابات القصر لتتمركز بداخله.



وهددت مجموعة "بلاك بلوك" بمحاصرة قصر الاتحادية والتظاهر تحت شعار "القصاص"، وأعلنت المجموعة عن نيتها الاعتصام بمحيط القصر الرئاسي، مؤكدة في بيان أن نزولها يأتي بعد أن تم قتل وسحل وتعذيب المصريين والمتظاهرين السلميين.



من جانبها، أعدّت القوى والحركات الثورية تدابيرها للمشاركة في تظاهرات الجمعة من خلال تشكيل لجان شعبية خشية اندساس أي مجموعات أو عناصر تشكل خطراً على التظاهرات وإحداث عمليات عنف مثلما تكرر أمام الاتحادية.



وقال مصعب شحرور، المنسق العام لحركه 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية، إن الحركة ستشارك في جمعة الكرامة في ميدان التحرير والتي دعت لها عدد من القوى الثورية، إضافة إلى أننا سنشارك في الوقت نفسه في مليونية الرحيل أمام قصر الاتحادية، وذلك لتحقيق المطالب التي طالبنا بها، وعلى رأسها القصاص للشهداء، وآخرهم محمد الجندي وعمرو عز وكريستي.



وأشار شحرور إلى أن الحركة ستطالب بضرورة إقالة حكومة قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل المواد الخلافية في الدستور، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات.



وأوضح أن سقف مطالب القوى الثورية لم يتعد المطالبة بإسقاط النظام، ولكننا مصرون على مطالبنا ولن نتنازل عنها، مشيراً إلى أننا لن نطالب برحيل الرئيس مرسي إلا إذا أصر النظام القائم على تجاهل مطالب معارضيه، وجاء هذا المطلب بشكل واضح من الشارع.



وأكد أن الحركة ستتظاهر بشكل سلمي في هذه المليونية بعيداً عن استخدام أي وسيلة من وسائل العنف، مشيراً إلى أنهم سيتصدون لحركة "بلاك بلوك" في حالة نزولهم إلى الاتحادية وقيامهم بأي أعمال عنف من خلال تشاورهم معهم لإقناعهم بالعدول عن القيام بأي أعمال تخريبية ضد المنشآت العامة أو الخاصة.



وأوضح أن الحركة ستقوم في مليونية الجمعة بتوزيع منشورات تحث المتظاهرين على التظاهر بشكل سلمي وعدم الاعتماد على العنف في توصيل مطالبهم في هذه التظاهرات.



ومن جانبه، قال محمد عطية، المنسق العام لائتلاف ثوار مصر، إن أعضاء الائتلاف سيشاركون في مليونية الجمعة، حيث سيشارك البعض منهم في مليونية الكرامة في ميدان التحرير، والبعض الآخر سيشارك في المليونية أمام قصر الاتحادية.



وأشار عطية إلى أننا سنتصدى لأي محاولات تخريبية من جانب جماعات "بلاك بلوك" حتى لا تندس وسط المتظاهرين، وذلك من خلال تشكيل لجان شعبية أمام قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير تحسباً لحدوث أي أعمال عنف ضد المنشآت العامة أو الخاصة.



وأكد أننا سنطالب في مليونية الجمعة بضرورة القصاص للشهداء وإجراء تحقيق فوري وإقالة وزير الداخلية ومحاسبته على قتل المتظاهرين، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور.