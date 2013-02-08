طفل لم يتجاوز عامه الثاني.. نجم على طريقة مايكل جوردان

تخطت موهبة طفل أوروبي لم يتجاوز العامين من عمره نجومية لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وأظهر من خلال الفيديو الذي عرض على موقع "يوتيوب" أنه نجم على طريقة الكبار، من أمثال مايكل جوردان.



الطفل الذي كان يستمتع بتسجيل الأهداف في لعبة كرة السلة، لم يكترث بالاختبارات التي كانت أسرته تضعها له، فقد كان يسجل من أي زاوية، وبأي ارتفاع، بل بجميع أحجام الكرة.



فقد بدا أنه كان يستمتع بالتسجيل من كل مكان، حتى وإن كان مستلقياً على ظهره.



"الطفل المعجزة" إن صحت التسمية، لم يحفل كثيراً بالموهبة بقدر ما كان طفلاً يمارس طفولته البريئة و"ابتسامته" التي لا تفارقه خلال تسجيله في السلة، لعله يكون أحد نجوم الـ"NBA" في قادم السنوات، ويكون هذا الفيديو بمثابة بوابته للنجومية التي صنعها بموهبته وابتسامته.