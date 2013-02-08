29 قتيلاً وعشرات الجرحى في موجة تفجيرات بالعراق

تل 29 شخصاً على الأقل، وأصيب حوالي 70 آخرين بجروح في انفجار 4 سيارات مفخخة، اليوم الجمعة، في بغداد وجنوبها، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن "تفجيراً مزدوجاً باستخدام سيارتين مفخختين، وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، بمنطقة الكاظمية، شمال غربي العاصمة بغداد، أسفر عن سقوط 16 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 40 جريحاً".

كما قال ضابط برتبة نقيب في شرطة الحلة "انفجرت سيارتان مفخختان أخريان قرب محطة للحافلات، في وسط مدينة الحلة، كبرى مدن محافظة بابل، والتي تبعد حوالي 100 كيلومتر إلى الجنوب من بغداد، صباح اليوم أيضاً، ما أسفر عن سقوط 13 قتيلاً على الأقل، وإصابة ما يزيد على 26 آخرين.



وأوضح الضابط أن "سيارة مفخخة مركونة انفجرت عند مدخل ناحية الشوملي (35 كلم جنوب الحلة)، أعقبها بوقت قصير انفجار سيارة ثانية عند سوق شعبي.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات الحلة والشوملي تلقي 13 قتيلاً، بينهم امرأة وطفل، ومعالجة 26 جريحاً، بينهم امرأتان وأربعة أطفال.

وفرضت قوات الأمن بعد وقوع الانفجارات، إجراءات مشددة على مداخل المنطقة المقدسة لدى المسلمين عموماً والشيعة خصوصاً، ويقع فيها مرقد الإمام موسى الكاظم سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية.

وشهد الأسبوع الماضي عدة هجمات، استهدفت في معظمها ما يُعرف بـ"مجالس الصحوة"، وعناصر الشرطة العراقية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.