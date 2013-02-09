قذائف هاون إيرانية تقتل 7 أعضاء من "مجاهدي خلق" قرب بغداد

اتهم مارتين كوبلر، مندوب الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الحكومة العراقية،

أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة في العراق ومسؤولون أمنيون عراقيون، مقتل عدد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في هجوم بقذائف هاون على معسكرهم قرب بغداد، فجر اليوم السبت.

وقالت إلينا نبعة، المتحدثة باسم البعثة في العراق لفرانس برس، إن "هجوماً بقذائف هاون استهدف معسكر "ليبرتي" أسفر عن مقتل وإصابة العديد من السكان".

وأضافت أن "عدداً من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح في الحادث، لكننا لا نستطيع تحديد العدد".

من جانبه، أكد مصدر في وزارة الداخلية أن "سبعة من عناصر المعارضة الإيرانية قتلوا، فيما أصيب أربعون آخرون".

اتهام نوري المالكي

وفي الإطار عينه، اتهم يوسف، أحد سكان معسكر "ليبرتي" خلال اتصال هاتفي مع "العربية" رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالوقوف وراء هذا الهجوم، تنفيذاً لأوامر الحكومة الإيرانية، حسب تعبيره.

كما اتهم مارتين كوبلر، مندوب الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الحكومة العراقية، وقال يوسف الذي رفض ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية إن معسكر ليبرتي تعرض في الساعة 5:45 دقيقة بالتوقيت المحلي لهجوم صاروخي وقصف بقذائف هاون على ثلاثين نقطة، مما أدى إلى مقتل 6 وجرح 100 من سكان المخيم الذي يضم معارضين إيرانيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق.

وأضاف المصدر أن القوات العراقية التي تفرض طوقاً أمنياً على المعسكر تمنع نقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج.

وأضاف يوسف "نحن طالبنا مراراً بالعودة إلى المعسكر الذي كنا بنيناه بأنفسنا، وهو معسكر أشرف، حتى يتسنى لنا الخروج من العراق، لأن مخيم ليبرتي عبارة عن كارفانات من السهولة أن تتضرر في حالة تعرض المخيم إلى أي هجوم خلافاً لمعسكر أشرف".

