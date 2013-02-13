خبراء: الإمارات نموذج عالمي في وضع الاستراتيجيات

شاركت أكثر من 30 دولة، ومئات الخبراء الدوليين في دبي بالإمارات العربية المتحدة، في القمة الحكومية الأولى للبحث في تطوير أداء الحكومات.

وشارك الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المشاركين في القمة، بآرائه، وبتجربة التنمية في دولة الإمارات، بالإضافة الى الإجابة على تساؤلات الحضور.



وجمعت ورشات العمل، التي خرجت بأوراق عمل تنموية وتطويرية في الإمارات، بين المسؤولين الإماراتيين و الخبراء الدوليين، في الإدارة الحكومية، ولكنها كانت مغلقة، فيما شهدت الجلسات الرئيسية حضور أبرز المسؤولين، في حوارات مفتوحة مع الحضور الذي جمع أكثر من 3 آلاف من الخبراء وموظفي القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات.



وسلط المتحدثون الضوء في ست جلسات حوار تفاعلية على القضايا ذات الأهمية في القطاع الحكومي بدولة الإمارات والتي تأتي على رأسها قضايا التعليم والصحة والشباب والتميز الحكومي وخدمة المتعاملين وتطوير الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال جلسات الحوار القطاعية التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الحكومية المقامة بدولة الإمارات أمس واليوم، وشارك في إدارة ونقاش محاور الجلسات ما يزيد عن 35 متحدثا من المسؤولين الحكوميين والخبراء ضمن هذه الجلسات.

وتناولت الجلسة الأولى محور التعليم ودوره في إعداد أجيال المستقبل لسوق العمل بمشاركة نخبة من المتحدثين المواطنين من قطاعي التعليم والعمل.

واستعرضت مسيرة دولة الإمارات في مجال التعليم على مدار السنوات الماضية وجهود الحكومة في تطبيق محاور رؤية الإمارات 2021 المتعلقة بالتعليم وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

كما ناقشت الجلسة التي أدارها الدكتور خليفة السويدي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمارات ومعد ومقدم برنامج "خطوة" جهود ربط احتياجات سوق العمل بمناهج ومخرجات مؤسساتنا التعليمية إضافة إلى زيادة تنافسية خريجينا وتوفير فرص عمل لأعدادهم المتزايدة.

وناقشت الجلسة الثانية سبل تحقيق الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية الحكومية لكونها أولوية وطنية وإحدى أهم محاور رؤية الإمارات 2021.

وأشار المتحدثون في معرض نقاشهم إلى القضايا الصحية التي أولت دولة الإمارات لها اهتماما كبيرا خاصة الخدمات الوقائية خلال السنوات الماضية وذلك بهدف تخفيض نسب الأمراض غير المعدية في الدولة.

كما استعرض المتحدثون الجهود المبذولة نحو توحيد معايير الجودة وتسهيل الحصول على المعلومات والبيانات الصحية وإيجاد سبل جديدة ومبتكرة للتمويل والتعاون مع القطاع الخاص.

وتحدث وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن عمل الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات بعد مرور 41 عاماً على تأسيسها.



واعتمدت هذه القمة الحكومية والتي شهد ختامها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، على تعزيز مبدأ التواصل بين المسؤولين والمواطنين، للجدل حول حال الخدمات الحكومية وسبل تطويرها.

