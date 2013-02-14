اغتيال ممثل أحمدي نجاد في لبنان على طريق دمشق- بيروت

اغتال مجهولون ليل الأربعاء/الخميس رئيس الهيئة الإيرانية لإعادة الإعمار في لبنان، المهندس حسام خوش نويس، وهو ممثل شخصي عن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد برئاسة الهيئة التي تم تأسيسها بعد "حرب تموز" 2006 بين إسرائيل وحزب الله، بحسب ما أعلنت السفارة الإيرانية في بيروت.

وقالت السفارة إن نويس، المقيم منذ 7 سنوات في لبنان، كان عائدا عبر الطريق الدولية من دمشق إلى بيروت، فاغتيل "على يد المجموعات الإرهابية المسلحة" طبقا للوارد في البيان الذي أعلن أن السفير الإيراني لدى لبنان، غضنفر ركن أبدي، سيكون في مقدمة المتقبلين للتعازي اليوم الخميس، في مقر السفارة بمنطقة بئر حسن.



وأجرت "العربية.نت" اتصالا بمصدر في بيروت فجر اليوم الخميس، فأخبر أن نويس الذي تم نقل جثته الى دبي عبر مطار بيروت ليتم نقلها الى طهران ليدفن فيها، كان برفقة اثنين من اللبنانيين حين فاجأتهما مجموعة مسلحة بوابل من الرصاص الحي "فقتلا معه" طبقا للمصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.



ويبدو أن القتيل كان يقيم في لبنان باسم مختلف عما هو اسمه في إيران، فلم تذكر أي من المواقع الاخبارية الايرانية التي راجعتها "العربية.نت" اسمه كحسام خوش نويس، بالإضافة أن اسم حسام ليس مستخدماً كثيراً في إيران.

مواقع مثل "مشرق" و "تابناك" حتى ووكالة فارس للأنباء، وغيرها الكثير، ذكرت بأن الرجل الذي تم اغتياله في لبنان كان قد وصل صباح أمس الثلاثاء الى أحد المطارات في سوريا قادما من طهران، ثم ركب السيارة إلى بيروت، وان اسمه هو "الجنرال حسن شاطري" ونشرت المواقع صور كثيرة له معظمها في لبنان.



كما جاء في أخبار تلك المواقع أن الجنرال قاسم سليماني، قائد قوات القدس في الحرس الثوري، زار عائلة القتيل في ايران وقدم لها تعازيه وان دفنه سيتم الخميس، والمعلومة الأخيرة نقلتها وكالة "أسوشييتدبرس" أيضاً، بالإضافة الى أن قتله تم قبل وصوله الى الحدود اللبنانية، أي داخل الأراضي السورية.