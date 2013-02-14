جثمان الأمير سطام يوارى الثرى في مقبرة العدل بمكة المكرمة

وُوري جثمان الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، الثرى اليوم الأربعاء، في مقبرة العدل بمكة المكرمة تنفيذاً لوصيته.



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أدى بعد صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير سطام أمير منطقة الرياض بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وغادر جثمان الأمير سطام الرياض بعد عصر اليوم، رفقة الأمير أحمد بن عبدالعزيز والفريق ركن خالد بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات البرية والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز والأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز.



كما رافق الجثمان ابنا الراحل الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز.



وتوفي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عصر أمس الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 73 عاماً.