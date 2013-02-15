تشييع رئيس الهيئة الإيرانية لإعادة الإعمار في لبنان

شُيع الجنرال حسن شاطري، رئيس الهيئة الإيرانية لإعادة الإعمار في لبنان، في أحد مساجد العاصمة طهران قبل أن يدفن، الجمعة، في مسقط رأسه بمنطقة سمنان.



وبينما تضاربت الأنباء حول اسم القتيل الإيراني الذي أعلنته السفارة الإيرانية في لبنان بأنه حسام خوش نويس، قالت مصادر إعلامية أخرى إن القتيل قد يكون قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني في لبنان وقتل في الهجوم الإسرائيلي على جمراية قبل أسبوعين.



وحضرت شخصيات سياسية ودينية وعسكرية كبيرة تشييع الجنرال حسن شاطري أو من أعلنت السفارة الإيرانية في لبنان من قبل أنه حسام خوش نويس رئيس الهيئة الإيرانية لإعادة الإعمار في جنوب لبنان.



والجنرال حسن شاطري التي أعلنت مصادر إيرانية رسمية أنه قتل في رحلة بين سوريا ولبنان، قالت وكالة "فارس" إنه المسؤول عن ملف إعادة إعمار جنوب لبنان.. وإنه قتل الأربعاء دون تحديد مكان مقتله، إن كان على الأراضي اللبنانية أو السورية.



وقالت "فارس" إن الجنرال شاطري الذي تم تشييعه في أحد المساجد شمالي العاصمة طهران كان من قدماء المحاربين الذين شاركوا في الحرب الإيرانية العراقية، وعمل في أفغانستان قبل ذهابه إلى لبنان.



وكشفت السلطات أن شاطري سيدفن الجمعة في مسقط رأسه بمنطقة سمنان التي تبعد حوالي 150 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة طهران.



وتتحدث مصادر إعلامية أخرى لم يتم التأكد من مصداقيتها عن أن الجنرال الإيراني حسن شاطري هو قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني في لبنان وقتل في الغارة الإسرائيلية على القافلة العسكرية التي كانت تنقل أسلحة من جمراية إلى لبنان قبل أسبوعين.

