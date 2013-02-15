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تفكيك قنبلة تزن كيلوغرامين على جسر الملك فهد في البحرين

المصدر: المنامة , وكالة أنباء البحرين
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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية على صفحتها على "توتير" أن فريق المتفجرات بوحدة مكافحة الإرهاب تمكن ليل الخميس/ الجمعة من إبطال مفعول قنبلة تزن حوالي 2 كيلوغرام وضعت على جسر الملك فهد.

وكان رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن أعلن في وقت سابق أن عدداً من رجال الأمن أصيبوا الخميس إثر قيام مجموعات بأعمال تخريب وقطع الشوارع وغلق الطرق الرئيسية وارتكاب أعمال عنف.

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