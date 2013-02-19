في ثالث أيام العصيان المدني..مظاهرات أمام مقر محافظة بورسعيد

أفاد مراسل "العربية" بأن المئات من أهالي بورسعيد يتظاهرون أمام مبنى المحافظة ويطالبون الموظفين بالنزول استجابة للعصيان المدني الذي يدخل يومه الثالث.



وتواصل بورسعيد عصيانها المدني الذي بدأ الأحد بمشاركة العمال والموظفين، وأصحاب المتاجر والمحلات، احتجاجا على تعامل الحكومة مع المدينة في الأحداث الأخيرة.

وتمكن أعضاء ألتراس النادي المصري الاثنين من منع دخول اتوبيسات العمالة الوافدة من محافظات الإسماعيلية والدقهلية، وتقدر أعدادهم بنحو 9000 شخص، يعملون بالمنطقة العامة للاستثمار، حيث جلسوا على الأرض أمام مدرعات القوات المسلحة، التي تحمي أتوبيسات العاملين، وأجبروا الجميع على التراجع.

ويوجد بمنطقة الاستثمار ببورسعيد حوالى 100 مصنع، يعمل بها 23000 عامل، وأفاد البعض بأن عمال مصنع «نيوستار»، تركوا العمل، وخرجوا للانضمام للمتظاهرين، كما أخرجت قوات الجيش عمال المصانع من أبناء بورسعيد، خوفا من أي مشكلات مع أعضاء ألتراس المصري.

ونظمت مجموعة كبيرة من عمال مصانع المنطقة العامة للاستثمار، خاصة من السيدات والفتيات، تظاهرة مرت بشارع محمد على، واتجهت إلى ميدان الشهداء، مرددين هتافات "الداخلية بلطجية" و"يسقط يسقط حكم المرشد".

وحاولت مجموعة من العمال الفنيين بورش الترسانة البحرية بهيئة قناة السويس بمدينة بورفؤاد، تنظيم وقفة احتجاجية أسفل مبنى الإدارة، للمشاركة في العصيان، إلا أن الحاكم العسكري احتوى الموقف وسيطر عليه.

واستمر اعتصام أهالي ضحايا الأحداث الأخيرة، بساحة ميدان الشهداء مطالبين بتقديم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية اعتذارا رسميا، عن وصفه الضحايا بالبلطجية، مؤكدين أنهم يشعرون بالظلم والاضطهاد، ويرفضون أسلوب وممارسات العقاب الجماعي. وهدد أعضاء "الجرين إيجلز" باتخاذ إجراءات تصعيدية حاسمة في الأيام القادمة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت القوى الثورية بالغربية، تضامنها مع عصيان بورسعيد، ودعت للاحتشاد عصر اليوم في الميادين، للتضامن مع أهالي المدينة لـ"إسقاط حكم المرشد".

