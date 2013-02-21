سهام بادي: النهضة قد تتخلى عن وزارات سيادية في حكومة تونس

كشفت سهام بادي وزيرة شؤون المرأة في الحكومة التونسية المستقيلة عن تنازل حركة النهضة عن بعض الأمور التي كانت تعتبرها في الماضي خطوطا حمراء ومن بينها تخلي الحركة عن احتكار الحقائب الوزارية السيادية.



وأكدت بادي استمرار أعضاء الحكومة المستقيلة في أداء مهامهم إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد وفريق عمله القادم، مشيرة الى أن المشاورات ما زالت جارية في حزب حركة النهضة لاختيار رئيس وزراء خلفا لحمادي الجبالي.

