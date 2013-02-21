فيديو مسرب لسيف الإسلام القذافي أثناء أولى جلسات محاكمته

سُربت اليوم على شبكات الإنترنت، أولى جلسات محاكمة نجل الرئيس الليبي السابق سيف الإسلام معمر القذافي.



وعقدت الجلسة أمام محكمة جنايات الزنتان الشهر الماضي، ومَثُل أمامها سيف الإسلام بتهمة المساس بأمن الدولة.



ومن المقرر أن تُستأنف محاكمته بنفس التهمة في شهر مايو/أيار المقبل.

يذكر أن سيف الإسلام القذافي يواجه اتهامات أخرى من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأصدرت مذكرات اعتقال بحقه وبحق والده ورئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي عبد الله السنوسي لاتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية باستهدافهم المدنيين في عمليات قمع دامٍ أثناء محاولتهم إخماد الثورة التي قامت ضد حكم العقيد في شهر فبراير/شباط عام 2011.

