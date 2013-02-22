مسيرة ببغداد تطالب بإطلاق سراح الشيخ القبانجي المعتقل بإيران

نظم ناشطون في مجال الحريات والمجتمع المدني وصحافيون عراقيون، مسيرة اليوم الجمعة في شارع المتنبي ببغداد، مطالبين بإطلاق سراح الشيخ أحمد القبانجي الذي اعتقل في إيران مؤخراً.

المتظاهرون طالبوا الحكومة العراقية بالتدخل عبر وزارة الخارجية والسعي لإطلاق سراح القبانجي ومعرفة أسباب اعتقاله.

يذكر أن مظاهرة مشابهة نظمت أمام السفارة الإيرانية في بغداد، وقال ناشطون إنها أغلقت أبوابها ورفضت لقاء ممثلين عنهم.

في الوقت نفسه، وجه الشيخ عبدالمنعم البدراني، رسائل مختلفة خلال خطبة الجمعة في الرمادي، حيث طالب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالوقوف مع الحراك الشعبي، وحث عشائر جنوب العراق على الانضمام إلى التظاهرات.

ودعا البدراني قوات الأمن العراقية لأن تحذو حذو الجيش المصري في تعاطيه المحايد مع التظاهرات في مصر.

ووجه الشيخ البدراني انتقادات حادة إلى إيران بسبب تدخلها في شؤون العراق خاصة، ودول الخليج عامة.

إلى ذلك قتل سبعة من عناصر الصحوة في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للصحوة قرب ناحية طوز خورماتو شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين يرتدون زياً عسكرياً هاجموا نقطة التفتيش عند قرية الحليوات، فقتلوا سبعة منهم وأصابوا عنصراً بجروح بالغة.

