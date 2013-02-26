اختفاء أحد أعضاء القوة الدولية لحفظ السلام في الجولان

أعلنت الأمم المتحدة عن فقد أحد أفراد قوتها لحفظ السلام في المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان.

وقال إدواردو ديل بواي, نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك، إن أحد أفراد قوة حفظ السلام الدولية المكلفة بمراقبة الحدود بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان قد فُقد.

وأضاف المسؤول أن أحد أفراد القوة يعتبر الآن في عداد المفقودين، لكنه لم يحدد ما إذا كان العنصر عسكرياً أم مدنياً، وما إذا كان أجنبياً أم من أبناء المنطقة, موضحاً أن الأمم المتحدة تجري اتصالات مع الأطراف المعنية, لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التعليق حول الحادث.

يُذكر أن النمسا وكرواتيا واليابان والفلبين لديها مشاركات في تلك القوة الدولية العاملة في مرتفعات الجولان المحتلة.