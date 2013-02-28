أسراب الجراد الأحمر تهاجم الطرق والمحاصيل بطول ٩٠٠ كيلومتر

كشفت تقارير المتابعة والرصد لمراكز وزارة الزراعة المصرية أن أسراب الجراد الصحراوي الأحمر هاجمت المحميات الطبيعية بساحل البحر الأحمر، والتهمت الغطاء الأخضر وأوراق الشجر، وهاجمت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في محافظة أسوان.

وأكدت التقارير وفق صحيفة "المصري اليوم" أن مجموعات متفرقة من الجراد في طريق رأس غارب تتحرك باتجاه محافظة المنيا، كما تلقى مركز العمليات والطوارئ بالبحر الأحمر إخطارات بانتشار أسراب كبيرة في الطرق الصحراوية بين مدن البحر الأحمر.

وأكد الوزير صلاح عبدالمؤمن أنه من المتوقع وصول أسراب جديدة إلى جنوب شرق مصر، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال خلال عرضه تقريراً على مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، حول حالة الجراد إنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع لتخصيص طائرتي رش للاستعانة بهما في أعمال المكافحة في حالة حدوث تطورات تستلزم ذلك. وقررت الوزارة تدعيم قواعد المكافحة بمنطقة البحر الأحمر بـ١٠٠ سيارة مجهزة لرش المبيدات على الأسراب المنتشرة بطول ٩٠٠ كيلومتر.

وأكد المهندس رجب بكرى، مدير مكافحة الجراد، أن الوضع تحت السيطرة.

ولفت صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، إلى أن الأسراب الحمراء لا تهدد المحاصيل الزراعية لأنها غير ناضجة جنسياً.

وفي سياق متصل، طالب الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وزارة الزراعة بعدم استخدام مبيدات محظورة في مكافحة الجراد بالمحميات الطبيعية لأنها تشكل خطورة على النباتات والحيوانات النادرة.