التايمز: واشنطن وحلفاؤها يدربون ثوار سوريا في الأردن

تشرف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على قواعد تدريب الجيش الحر في الأردن، لدعم المجموعات المعتدلة التي تقاتل من أجل إسقاط النظام، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين أن الجيش الحر يتلقى تدريبات على كيفية استخدام الأسلحة والتدريب على المناورات المعقدة، مثل كيفية تأمين المنشآت التي تضم الأسلحة الكيميائية, ويضيف المسؤولون أن هذه السياسة تعد وسيلة للسيطرة على مصير الأسلحة الموردة إلى المقاتلين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت بدورها عن تعزيز واشنطن دعمها للمعارضة السورية عبر تدريب مقاتلين من المعارضة بإحدى القواعد في المنطقة.

