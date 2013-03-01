مذيعة تصاب بالإغماء على الهواء وهي تتحدث عن الأكسجين

سقطت مقدمة برنامج تلفزيوني للأطفال في كرواتيا وأغمي عليها أثناء تقديمها للبرنامجها الذي كان موضوع حلقته عن أهمية مادة الأكسجين، لتكون هي نفسها مثالاً حياً على ذلك، فقد انحبست أنفاسها وزاغت عيناها وتراجعت منهارة أمام المشاهدين الصغار.

قالت المذيعة، زلاتا ماك، في بداية البرنامج: "صباح الخير وأهلاً بكم في برنامج سكول أور.. سنتحدث في أول 35 دقيقة من برنامجنا عن أحد أهم العناصر الموجودة على هذا الكوكب، وهو الأكسجين"، ثم توقفت فجأة وهي تكاد تتحدث عما يحدث للإنسان عندما يُحرم دماغه من الأكسجين، فأغمي عليها مباشرة على الهواء.

وسريعاً نقلوا المذيعة، وهي حامل في شهرها الثالث، إلى المستشفى حيث تبيّن أن الحادثة عرضية وتعود إلى عوارض الحمل إجمالا.

