50 قتيلاً وجريحاً في انفجار سيارتين مفخختين جنوب العراق

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 45 آخرين بجروح في انفجار سيارتين مفخختين الجمعة في الديوانية جنوب بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال العميد عبدالجليل الأسدي، قائد شرطة محافظة الديوانية، إن "سيارتين مفخختين مركونتين انفجرتا عند سوق لبيع الأغنام على الأطراف الجنوبية لمدينة الديوانية (160 كلم جنوب بغداد)، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى".

ووقع الانفجار حوالي السابعة والنصف صباحاً (04.30 تغ)، وفقا للمصدر.

وأكد الطبيب عدنان تركي، مدير صحة المحافظة، "تلقي مستشفى الديوانية خمسة قتلى و45 جريحاً جراء انفجار السيارتين".

ويأتي الانفجار غداة مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات بجروح في هجمات متفرقة في بغداد ومناطق محيطة بها.

