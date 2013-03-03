الرئيس اليمني السابق يحتفل بعيد ميلاده في العاصمة

احتفل الرئيس اليمني، المخلوع علي عبدالله صالح، الجمعة الماضية، بعيد ميلاده، في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية، وذلك في ظل حراسة أمنية من 5 آلاف جندي من الأمن المركزي والحرس الجمهوري، نقلا عن موقع "يمن برس" الإلكتروني.

وتأجل الاحتفال لمدة يومين بسبب ذكرى تصادفه مع ذكرى انضمام اللواء علي محسن إلى الثورة الشعبية .

وقام جنود من الحرس الجمهوري والأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب بإغلاق منطقة السبعين مما تسبب في إزدحام مروري شديد للغاية، وإثارة غضب المواطنين.

كما احتفل الرئيس اليمني الأربعاء الماضي بتسليم السلطة للرئيس عبد ربه منصور هادي، على إثر ثورة شعبية، انتهت بتوقيع المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في الرياض.

وتوافد الآلاف من أنصار الرئيس اليمني المخلوع من عدة محافظات للاحتفال الذي تحدث فيه صالح عن التداول السلمي للسلطة.