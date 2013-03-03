تقارير روسية عن كائنات فضائية قامت بتفجير "النيزك"

زعمت بعض التقارير الروسية أن النيزك الذي ضرب مدينة "تشيليابينسك" في جبال الأورال تم تفجيره بواسطة كائنات فضائية مجهولة، قبل أن يصطدم بالأرض، وهو ما جعل الروس يقولون "إن هذه الكائنات أنقذت الروس من كارثة".

وحسب صحيفة "سيبيريان تايمز" الروسية، فإنه تم بث فيديو على موقع "يوتيوب"، يكشف لحظة انفجار النيزك، ويقول المتحمسون للكائنات الفضائية إن الفيديو يظهر جسماً صغيراً يصطدم بالنيزك، ويسير في مساره، رغم أنه لا توجد تقارير عن إطلاق روسيا صواريخ لتفجير النيزك.

وذكرت "الأنباء" بحسب صحيفة "سيبيريان تايمز" الروسية: فقد ثار جدل في روسيا، خاصة بعد إعلان البعض أن "الكائنات الفضائية هي من أنقذتنا من النيزك".

ونقلت الصحيفة عن منسق الجمعية الروسية للكائنات الفضائية، ألكسندر كومانيف، قوله: "إن اصطدام الجسم الطائر بالنيزك وتفجيره ظهر في ثلاثة أفلام التُقطت من زوايا مختلفة، وجميعها سجلت تلك اللحظة".

وأضاف "هناك تقارير عن طبقين طائرين شوهدا في السماء فوق قرية تشابري في الليلة السابقة لسقوط النيزك"، ويقول كومانيف: "كل هذا يدعونا للقول إن كائناً فضائياً هو من أنقذ روسيا بتفجير هذا النيزك".

