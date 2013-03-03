قيادي في القاعدة يحرض على إطلاق المعتقلين في السعودية بالقوة

دعا أحد قادة تنظيم القاعدة، إبراهيم الربيش، إلى استخدام السلاح لإطلاق سراح المعتقلين في السعودية، وجاء ذلك في فيديو على موقع "يوتيوب"، بحسب قناة "العربية"، الأحد.



وحثّ القيادي، العناصر المفرج عنها في السعودية، على مواصلة العمل المسلح بعد إطلاق سراحهم.



وقال موجهاً حديثه إلى المعتقلين: "وصيتي ألا تنتهي قضيتهم بالخروج من السجن، وإنما هم حملة رسالة، دخلوا (السجن) من أجل قضية، ويجب أن يخرجوا مدافعين عن هذه القضية، ومناضلين عنها، وحماة لها".



وطالب الربيش، في مقطع الفيديو، بالدعوة إلى استغلال تعاطف المواطنين مع المعتقلين.



وأوضح أن "المعتقلين يجب أن يستغلوا تعاطف الناس معهم ويحرضوهم على الجهاد في سبيل الله ويدعوهم إليه. يجب أن يتحولوا (المعتقلون) إلى دعاة".



وأزال موقع "يوتيوب" رابط الفيديو المذكور نظراً لانتهاك شروط الخدمة، بحسب الرسالة التي ظهرت على الموقع.



وتنفذ السعودية برنامجاً فكرياً بعنوان "المناصحة" من أجل التوعية الفكرية الخاصة بالمعتقلين في قضايا تتصل بالإرهاب.