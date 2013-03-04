سيناتور جمهوري يدعو لتزويد مقاتلي المعارضة السورية بالذخائر

دعا السيناتور الجمهوري النافذ ماركو روبيو، الأربعاء، الإدارة الأمريكية إلى تزويد بعض مجموعات المعارضة السورية بالذخائر بدلاً من الأسلحة، فيما تؤكد معلومات صحافية أن واشنطن تعتزم تزويد هذه المجموعات بعتاد غير قاتل.

وقال روبيو بعد أيام من جولة له في إسرائيل والضفة الغربية والأردن إن "المعارضة تحتاج فعلاً إلى الذخائر". وأضاف "يجب أن تكون مجموعات المعارضة الأقرب الى مصالحنا المجموعات الافضل تنظيماً والأفضل تجهيزاً".

وتابع في حلقة دراسية في معهد واشنطن للأبحاث أنه "عندما يسقط الرئيس السوري بشار الأسد، وسيسقط، فإن الخطر يكمن في ان تكون المجموعات الافضل تجهيزاً والأفضل تنظيماً مؤلفة من أشخاص يعارضون مصلحتنا الوطنية".

ويريد هذا السيناتور الشاب والواسع النفوذ والمرشح بصورة غير رسمية بعد الى انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية الى البيت الابيض في 2016، ان تتعاون واشنطن ايضاً على صعيد الاستخبارات مع هذه المجموعات المعارضة التي تتفق ومصالح واشنطن.