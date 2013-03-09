الحكم بالإعدام على 21 شخصاً في قضية "مجزرة بورسعيد"

أيدت محكمة جنايات بورسعيد اليوم، السبت، الحكم بالإعدام لـ 21 شخصاً، و5 بالسجن المؤبد، و6 بالسجن 15 عاماً، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، التي يحاكم فيها ‏73‏ متهماً في أحداث العنف التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا خلال مباراة الأهلي والمصري.

واقتصر حضور جلسة النطق بالحكم على المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية ووسائل الإعلام المقروءة الحاملين للتصاريح المسبقة الصادرة لهم، كما قام التلفزيون المصري حصرياً ببث وقائع الجلسة.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا في جلسة 26 يناير الماضي بإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، فيما ستعلن المحكمة حكمها النهائي بشأن المتهمين جميعا اليوم، وهو الحكم الذي أثار موجة من الاحتجاجات صاحبتها أعمال شغب وعنف أوقعت أكثر من 50 قتيلا.

ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة، وهم مدير الأمن ونائبه ومساعداه وقائد قوات الأمن المركزي، والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي وإحجامهم عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.

وقد شهدت محافظة بورسعيد رفع حالة التأهب والاستعداد لما قد يصاحب الحكم من أية أعمال عنف، حيث قالت أجهزة الأمن في المحافظة إنها دعمت الحراسة على سجن المدينة ومكاتب هيئة قناة السويس قبل حكم المحكمة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأحكام التي حصلت عليها قياداتها المتهمون في أحدث مذبحة بورسعيد في مارس الماضي.

وبحسب الصفحة، لم يتم إدانة أي من قيادات الداخلية باستثناء الحكم بالحبس المشدد 15 عاما على كل من اللواء عصام الدين محمد سمك مدير أمن بورسعيد السابق والعقيد محمد محمد سعد.

في الوقت نفسه حصل 7 ضباط آخرين على أحكام بالبراءة، وأسماؤهم كالتالي:

- عبد العزيز فهمي حسن: لواء ومدير الأمن المركزي ببورسعيد (براءة )

- محمود فتحي عز الدين: لواء ونائب مدير أمن بورسعيد (براءة )

- جمال علي رب السيد: لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للأمن العام (براءة)

- أبو بكر مختار هاشم: لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للوحدات – المسئول عن تأمين (براءة)

- مصطفى صالح الرزاز: عميد ومدير مباحث بورسعيد (براءة )

- هشام أحمد سليم: عقيد ومفتش الأمن العام ببورسعيد (براءة)

- بهي الدين نصر زغلول: مدير الأمن الوطني ببورسعيد (براءة)