مقتل وزير السياحة بولاية مكسيكية في كمين

قال مسؤولون محليون في المكسيك إن وزير السياحة الجديد في إحدى أكبر ولايات المكسيك قتل بالرصاص بعد ظهر السبت في حي راق بمدينة وادي الحجارة، وهي ثاني أكثر المدن سكانا في المكسيك.

وقال وزير الداخلية أرتورو زامورا للصحفيين إن مسلحين أوقفوا سيارة خوسيه دو خيسوس جاليجوس وزير السياحة في ولاية خاليسكو وأردوه قتيلا بمسدس.

وكان جاليجوس قد تولى منصبه في الولاية قبل أسبوع واحد فقط.

وقال زامورا إن التحقيق المبدئي أشار إلى أن هذه الجريمة مرتبطة بأنشطة جاليجوس التجارية، وليس لها صلة بمنصبه الحكومي.

وجاليجوس هو مؤسس شركة خيجال لإدارة المشروعات والبناء، التي قامت بتطوير منتجعات باهظة الثمن وأبراج فاخرة في شتى أنحاء المكسيك، وذلك وفقا لما ذكره موقع الشركة على الإنترنت.