البحرين: تعيين ولي العهد الأمير سلمان نائباً لرئيس الوزراء

أعلنت مملكة البحرين عن تعيين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائباً لرئيس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية.

وصدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي بتعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلـى نائبـاً أول لرئيـس مجلـس الـوزراء لتطـويـر أداء أجهـزة السلطـة التنفيذيـة.

والأمير سلمان هو النجل الأكبر لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تلقى تعليمه في مدارس البحرين، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة، وفي عام 1994 حصل على شهادة الماجستير في فلسفة التاريخ من جامعة كامبريدج.

بعد وفاة جده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وتولي والده الشيخ حمد الحكم أصبح ولياً للعهد، وفي يوم عيد مولده الأربعين الموافق 21 أكتوبر 2009 أصدر والده الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمراً بإعطائه لقب الأمير.

