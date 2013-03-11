الرياض تحتضن اجتماعاً أمنياً على مستوى وزراء الداخلية العرب

بدأت اجتماعات أعمال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الرياض على مستوى الخبراء، وتستمر حتى مساء اليوم، برئاسة وكيل وزارة الداخلية السعودية الدكتور أحمد بن محمد السالم.



ومن المقرر أن تنعقد الدورة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بحضور وزراء الداخلية، ووفود أمنية رفيعة، وممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

كما سيبحث الاجتماع مشروع خطة مرحلية سابقة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع خطة مرحلية ثالثة لتنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية المدنية، ومشروع إستراتيجية عربية للأمن الفكري، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيتم في ختام الاجتماع التحضيري رفع تقرير عمّا تم التوصل إليه من توصيات حيال الموضوعات كافة التي تم بحثها ومناقشتها، وذلك للعرض على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يرونه حيالها.