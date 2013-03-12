ميدان ديراب في الرياض يستضيف الجولة الثانية من سباقات السرعة

يستعد ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية في الرياض، بعد غد الخميس، لاحتضان فعاليات الجولة الثانية من بطولة ديراب الأولى لسباقات السرعة، وذلك بعد النجاح الكبير للجولة الأولى من هذا الحدث الرياضي.

وتعد هذه البطولة، التي تقام على مضمار ديراب الدولي للدراج ريس، الأولى من نوعها في السعودية. واستعدت إدارة الميدان لإقامة هذه الجولة عبر تجهيز المضمار بمعدات ومواد خاصة لضمان سلامة المتسابقين، وإنجاح الحدث الرياضي الذي تختتم منافساته يوم الجمعة.

وتستهدف هذه الجولة ثماني فئات مختلفة حدد خمس منها للسيارات وثلاث منها للدراجات النارية في فئات الستريت والسوبر ستريت وفئة 4.5 ثانية بالإضافة إلى فئة البرومود.

وتم رصد مبلغ يزيد على 160 ألف ريال سعودي للجوائز المالية التي ستوزع على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة. وسيتم بث فعاليات البطولة يوم الجمعة مباشرة على شاشة القناة السعودية الرياضية الخامسة من داخل الميدان.

يذكر أن إقامة هذه البطولة تأتي ضمن استراتيجية الميدان الهادفة إلى تطوير رياضة المحركات في المملكة، من خلال إقامة فعاليات في ميادين مخصصة للسباق، يراعى فيها عناصر السلامة والقواعد والأنظمة العالمية لهذه الرياضة. كما تهدف المسابقة إلى الحد من الأعمال الخطرة التي يقوم بها بعض الشباب في الطرقات العامة.

وشهدت الجولة الأولى من هذه البطولة والتي أقيمت في ديسمبر/كانون الأولى الماضي، مشاركات واسعة من قبل أبطال سعوديين وخليجيين في هذه الرياضة. وأعرب هؤلاء عن سعادتهم بحسن التجهيز والتنظيم لهذه البطولة، لا سيما أنها تجربة جديدة وفريدة في المملكة.