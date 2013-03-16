بثينة شعبان في جنوب إفريقيا لتسليم رسالة من الأسد

طلب الرئيس السوري بشار الأسد من دول البريكس التي تعقد اجتماعاً في جوهانسبورغ بعد عشرة أيام التدخل من أجل وقف العنف في بلاده، وذلك في رسالة سلمتها مستشارته بثينة شعبان السبت لرئيس جنوب إفريقيا، بحسب ما قالت شعبان لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي.

وقالت بثينة شعبان "سلمت رسالة اليوم من الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس جاكوب زوما الذي سيرأس في 26 مارس/ آذار قمة البريكس، تتناول الوضع في سوريا".

وأضافت أن الرئيس "يطالب في رسالته بتدخل مجموعة البريكس من أجل التوصل إلى وقف العنف في بلاده والمساعدة على إقامة الحوار (الوطني) الذي يرغب ببدئه".

وتضم مجموعة البريكس الاقتصاديات الكبرى الناشئة (البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا)، وقد امتنعت الدول الأعضاء في هذه المجموعة عن التصويت في مجلس الأمن خلال جلسة إقرار التدخل العسكري في ليبيا.

وقالت شعبان إن زوما "بدا متجاوبا خلال الاجتماع، وأبدى أسفه للدمار الذي يصيب بلدنا الجميل".

وأوضحت شعبان أنها زارت في الإطار نفسه روسيا والصين والبرازيل والهند، وستعود إلى سوريا في غضون أيام.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن بثينة شعبان، قد غادرت سوريا إلى وجهة مجهولة. وأوردت صحيفة "اللواء" اللبنانية أن "بثينة شعبان احتجزت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لمدة ساعة، حيث توقفت فيه، قبل أن تتابع سفرها".

