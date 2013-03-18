نظرة على الاقتصاد السوري.. تحديات قائمة وقادمة

تتنوع مصادر الاقتصاد السوري، وأهمها الزراعة (22%)، والصناعة والتنقيب (25%)، وقطاع التجزئة (23%)، وتشكل السياحة نسبة 12% من الاقتصاد السوري.

تبلغ إيرادات الحكومة السورية حوالي 600 مليار ليرة سورية، وتشكل إيرادات الضرائب 80% من الميزانية الحكومية، والباقي من إيرادات النفط والتي تبلغ 150 مليار ليرة سورية في عام 2010[2]. وعلى الرغم من انخفاض حجم الإنتاج النفطي من 431 ألف برميل في عام 2006 إلى حوالي 382 ألف برميل في عام 2009[3]، فإن ارتفاع سعر النفط قد عوض هذا التناقص. واستمر حجم إنتاج النفط السوري بالانخفاض إلى 280 ألف برميل مع بداية الأحداث في سوريا، بسبب العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية[4].

تشمل النفقات الحكومية 700 مليار ليرة سورية منها 451 مليار للنفقات العامة والتي تشمل 90 مليار للجيش والباقي (267 مليار ليرة ) للمشاريع التطويرية. أي بنسبة الثلث تقريباً من حجم الميزانية. بذلك تعاني ميزانية الحكومة السورية من عجز بحوالي 122 مليار ليرة سورية قبل بداية الأحداث[5]، بالرغم من أن سوريا تمتعت بفائض تجاري إبان فترة حكم الأسد الأب. وتقوم الحكومة السورية عادةً بتمويل هذا العجز من السوق المحلية وجزء بسيط منه من الخارج[6]. لكن سوق المال السورية اليوم تعاني من جفاف الموادر المالية مع تناقص الودائع البنكية وهروب رأس المال لخارج البلد، مما اضطر الحكومة السورية إلى تخفيض إحتياطي البنك المركزي السوري إلى أقل من النصف مع بداية الأحداث في عام 2011[7]. واستمر ذلك التناقص حتى 2 مليار دولار في نهاية عام 2012 بينما بلغ إحتياطي الحكومة السورية 18 مليار دولار مع بداية الأحداث[8].

يضاف إلى ما قد سلف من ضعف الإقتصاد السوري من العجز المتراكم نقاط هامة زادت من هشاشة جسد الإقتصاد السوري. ولعل أهم تلك النقاط هو تعنت النظام للإنصياع لمطالب الشعب السوري مما أدى إلى إستنزاف موارد الدولة وتدمير جزء كبير من البنية التحتية، ووصلت تقديرات المركز السوري لأبحاث السياسات لإعادة بناء سوريا إلى 48 مليار دولار [9] بينما قدرها مؤتمر الشراكة للإستثمار في سوريا المستقبل بين 60 إلى 200 مليار دولار في نهاية عام 2012[10]، أي أن سوريا تحتاج إلى 25 عاماً لإعادة بناء ما دمره نظام بشار الأسد. وتشكل نسبة الخسائر في عام 2011 لوحدها 81.7% من قيمة الناتج المحلي للإقتصاد السوري في عام 2010 والذي بلغ 59 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي. وتشمل الخسائر تلك حسب المركز السوري لأبحاث السياسات إنخفاض الناتج المحلي السوري بنسبة 35% في عام 2011 بقيمة 20 مليار دولار، منها 12.4 مليار خسائر الإسثمار الخارجي و8.9 مليار دولار للسياحة. كما يتوقع بأن الإقتصاد السوري قد خسر 18.8% إضافية في عام 2012.

أدت عوامل عدة إلى هروب رأس المال ومغادرة المصانع والمستثمرين إلى خارج البلد. فجميع الخدمات الحكومية أصيبت بالشلل وتحولت الحكومة إلى عدو يضرب شعبه تارةً بالحديد وتارةً بقطع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء. حيث تنقطع الكهرباء من 4 ساعات[11] في أرقى أحياء دمشق إلى أيام وأسابيع عديدة في الريف السوري الذي كان يحتضن معظم المصانع بسبب إنخفاض الرسوم على المصانع في الريف مقارنة بالمصانع في المدن حسب قانون الإستثمار في سوريا. وبالرغم من فرض الحكومة السورية بعض القيود لمنع خروج الأموال منها، إلا أن مجموع الودائع في البنوك السورية في تناقص مستمر مع تطور الأحداث وتضاؤل الموارد المالية في سوريا حيث إنخفضت تلك الودائع بنسبة 38% في نهاية عام 2012. وبلغ حجم الودائع في نهاية عام 2012 حوالي 320 مليار ليرة سورية حسب تصريح لحاكم البنك المركزي السوري والتقارير الصادرة عن البنك المركزي السوري مقابل 442 مليار ليرة في بداية الأحداث[12]. ويوجد في سوريا 11 مصرفاً خاصاً و3 ينوك إسلامية و 7 مصارف أجنبية. إختلفت نسبة تأثر البنوك من بنك لآخر فمنها من خسر أكثر من ربع نشاطه[13] ومنها من أغلق أبوابه نهائياً.



وعلى سبيل المثال عن حجم الدمار الذي لحق بالإقتصاد، فإن عدد مكنات تصنيع الحرير (نول الحرير) في سوريا قد بلغ 12,000 نول في بداية الأحداث، إلا أنها لا تتجاوز 1,000 نول حالياً، أي أن أكثر من 90% من صناعة الحرير قد هربت من سوريا إلى بعض الدول المجاورة حسب بعض الباحثين.

وأدى ذلك بالتأكيد إلى زيادة البطالة في سوريا والتي كانت تتراوح بين 22%-30% قبل الأحداث حسب تصريح وزير الشؤون الإجتماعية والعمل في عام 2011، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة 60% إذا ما استمرت الأحداث في سوريا حسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة الشؤون الإجتماعية الإقتصادية ESCWA. كما أن قطاع النقل والموصالات قد إنخفض حسب تقدير بعض الخبراء من 190 مليار ليرة سورية في عام 2010 إلى 12 مليار ليرة سورية مع نهاية عام 2012[14]. وانخفض قطاع السياحة بأكثر من 95% عما كان هو الحال قبل بداية الأحداث.

ويبدوا تدهور الإقتصاد السوري جلياً على سوق دمشق المالي الذي إنخض بشكل حاد وبنسبة 54% من 1,720 نقطة في بداية عام 2011 حيث أغلق عند 796 نقطة بتاريخ 17 مارس 2013 ويشكل ذلك حوالي 86 مليار ليرة سورية من الخسائر السوقية للأسهم في سوق دمشق المالي[15]. قد يكون أيضاً شح السيولة وضحالة التداول في سوق دمشق المالي أحد أسباب عدم إنخفاض السوق بنسبة أكبر.

كما زادت العقوبات الدولية من هشاشة الإقتصاد السوري بحيث أثر ذلك بشكل ملحوظ على الميزان التجاري لسوريا بسبب قلة الصادرات وخاصة النفطية منها مما دفع الحكومة السورية إلى البحث عن أسواق أخرى. حيث كانت تشكل كل من الأسواق الدول العربية والأوروبية نسبة 90% من حجم الصادرات السورية في عام 2008[16]. حيث تساعدها في ذلك كل من لبنان الذي قفز حجم الإستيراد منه بنسبة 18.8% في النصف الأول من عام 2012. كما أن حجم التصدير مع العراق الذي بلغ 6 مليار دولار حقق إرتفاع بنسبة 30% مقارنة بعام 2010[17].



إن معانات الحكومة السورية من شح السيولة والإضطرابات الحادة في نظامها المالي أدى إلى فقدان نصف سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى حسب سوق العملات اليومية. وأدى إنخفاظ قيمة الليرة السورية إلى زيادة التضخم في سوريا وغلاء أسعار المواد والتي هي بالأصل متأثرة بالوضع الأمني المتأزم وقلة حجم الموارد الداخلية لتغطيتها بالإضافة إلى المخاطر في نقل المواد وتخزينها. فإسطوانة الغاز في بعض المناطق وصل ثمنها إلى 2,500 ليرة سورية وهذا إن وجدت[18]. ومن أهم عوامل إنخفاض قيمة العملة هو طباعة الحكومة السورية لليرة السورية بمبالغ هائلة تقدر بـ 4 أضعاف حجم العملة الورقية النقدية المطبوعة في نهاية عام 2010 والتي كانت تقدر بـ 577 مليار ليرة سورية والذي ساعدها على ذلك الحكومة الروسية.

ومن خلال ما سبق فإنه من الجلي والواضح بأن الحكومة السورية تتلقي دعم مالي خارجي من الدول المساندة لها (إيران، العراق، ...). ولعل هذا السبب هو أحد أهم عوامل صمود النظام السوري حتى هذا الوقت. وساعد ذلك بتمويل عمليات النظام بالآلة العسكرية الروسية في قتل المدنيين وتدمير مكونات الإقتصاد السوري. فبالرغم من العقوبات الدولية، إلا أن الحكومة السورية وحسب تصريح وزير النفط السوري، قد أبرمت صفقة مع العراق لبيع النفط السوري مع بداية عام 2012. حيث يشتري العراق ما يقارب 25 مليون دولار يومياً من النفط السوري أي معادل مليار دولار كل 40 يوم. هذا بالإضافة إلى صفقة ممائلة مع إيران بقيمة مليار دولار سنوياً.

ولعل من أهم التحديات التي تواجه الإقتصاد السوري فيما بعد سقوط النظام هي إحلال الأمن من خلال توحيد الكتائب العسكرية ونزع السلاح لإعادة الإستقرار إلى الدولة. كما أن مكونات الإقتصاد السوري فيما بعد سقوط النظام ستتغير عما كانت عليه خلال حكم عائلة الأسد. فلن يكون إقتصاد سوريا محصور بشخص أو عائلة معينة كما كان الحال عليه في حكم عائلة الأسد. وأي حكومة ستقوم بتولي زمام الحكم بعد سقوط النظام سيترتب عليها مهمة بغاية الصعوبة أمام الخسائر الكبيرة وحجم الدمار الهائل الذي قدمه نظام الأسد للشعب السوري.



يتوقع أن يتم عقد مؤتمرات دولية وعربية عديدة بعد سقوط النظام وذلك لبحث فرض الأمن والاستقرار والبدء بتمويل حركة إعمار سوريا من خلال مشاريع حيوية وعمرانية تقودها الدول العربية والغربية بالإضافة إلى رجال الأعمال السوريين في الخارج والداخل، فسوريا ما بعد الأسد تحتاج إلى نهضة عمرانية ضخمة بسبب الدمار الذي لحِق بالبلد. حيث سيتم التركيز في البداية على مشاريع البنية التحتية والسكنية بسبب نسبة الدمار الكبير الذي لحق بالأبنية (يقدر حجم الدمار بأكثر من ,0002,365 بناء بمستويات مختلفة[19]) وقد يبلغ نسبة التشييد والبناء أكثر من نصف حجم الإقتصاد السوري في السنوات الأولى. كما أن البنية التحتية في سوريا كانت تشكي بالأصل من النقص قبل بدء الأحداث وتفاقمت مشاكل البنية التحتية مع تعنت النظام وتدميره لها. فقطاع الكهرباء لوحده في سوريا يحتاج إلى حوالي 20 مليار يورو لتلبية الطلب السوري[20]. سيتم بالإضافة إلى ذلك التركيز على قطاعات أخرى مثل الزراعة والسياحة والصناعة. وتشكل مكونات الإقتصاد السوري المتنوعة وموقعه الإستراتيجي أهم عوامل جذب رأس المال فيما بعد سقوط بشار الأسد. وتبقى مسألة المحافظة على وحدة التراب السوري أهم مطلب للنهوض بالإقتصاد السوري وإعادته إلى طور النمو من خلال استغلال موارده الطبيعة وتضاريسه من سهول وشواطئ.

قد يتجه المستثمرون كما سبق ذكره بالتركيز على التشييد والبناء بحثاً عن الأرباح المغرية. بينما سيتم تركيز الدول على قطاع البنية التحتية لما لها من إستقرار للدخل وقلة المخاطر. يتوقع أن تصل حجم الإستثمارات في أول عامين بعد سقوط بشار الأسد بين 20 – 50 مليار دولار تقسم كما يلي:

- 35% للتشييد والبناء: ويتركز ذلك في المدن التي شهدت أكثر الأحداث مثل حلب وإدلب وحمص ودرعا وريف دمشق.

- 25% للبنية التحتية: ويتركز ذلك أيضاً في حلب وإدلب وحمص ودرعا وريف دمشق.

- 10% مشاريع زراعية: تتركز في وسط سوريا وجنوبها.

- 10% مشاريع صناعية: تتركز في حلب ودمشق أو قرب السواحل السورية والمناطق الحدودية أو المناطق الحرة.

- 20% مشاريع لقطاعات السياحة والمواصلات والنقل: تستهدف تنمية المشاريع السياحية في المناطق الجبلية وحول مواقع الآثار وفي مراكز المدن حيث تفتقر سوريا للمشاريع السياحية رغم تنوع تضاريسها وكثرة الآثار التي تجذب السياح. بالإضافة إلى تنمية قطاع المواصلات والنقل في جميع النواحي وخاصة الخطوط الجوية السورية.



المصادر:

1. الموقع الرسمي للبنك المركزي السوري، تقرير عن الناتج المحلي السوري في عام 2009 حسب الأسعار الحالية

2. تقرير رقم 5 عن الجمهورية العربية السورية لصندوق النقد الدولي لعام 2009، الصفحة رقم 18، الجدول رقم 2، ميزاينة الحكومة السورية

3. تقرير رقم 5 عن الجمهورية العربية السورية لصندوق النقد الدولي لعام 2009، الصفحة رقم 17، الجدول رقم 1، مؤشرات مختارة عن الإقتصاد السوري

4. تصريح وزير النفط السوري والثروة المعدنية، د. سفيان العلاو، لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ، بتاريخ: 2 نوفمبر 2011

5. تقرير رقم 5 عن الجمهورية العربية السورية لصندوق النقد الدولي لعام 2009، الصفحة رقم 18، الجدول رقم 2، ميزاينة الحكومة السورية

6. BBC News, Sanctions 'halve Syria's foreign currency reserves', 17 April 2012

7. تقرير صادر عن المركز السوري لبحوث السياسات بتاريخ يناير 2013

8. تقرير عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية صادر عن المركز السوري لبحوث السياسات بتاريخ يناير 2013

9. مؤتمر الشراكة للإستثمار في سوريا المستقبل في 4 سبتمبر 2012 في مؤتمره الذي عقد في برلين.

10. الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء السورية، تصريح لوزير الكهرباء السوري بتاريخ 6 مارس 2013

11. تقارير البنك المركزي السوري حتى الفترة المنتهية بتاريخ مارس 2011.

12. القوائم المالية لبنك سوريا والمهجر بنهاية عام 2010، إنخفاض حجم الودائع بنسبة 21%.

13. جريدة الزمان، خبير إقتصادي، تاريخ 16 مارس 2013.

14. تقارير الموقع الرسمي لسوق دمشق للأوراق المالية.

15. تقرير رقم 5 عن الجمهورية العربية السورية لصندوق النقد الدولي لعام 2009، الصفحة رقم 5

16. تقرير لمركز IHS Global Insight عن حجم إستيراد سوريا من لبنان

17. أسعار إسطوانة الغاز المتداولة في مارس 2013 في عدة مدن سورية.

18. جريدة الإقتصاد، تصريح لوزير الكهرباء السوري عن تصورات حاجة قطاع الكهرباء لتلبية الطلب السوري.



بقلم جمال المحاميد - خبير اقتصادي ومالي سوري