الرياض: القبض على 16 سعوديا وإيراني ولبناني بأعمال تجسس

أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على 18 متورّطاً في التجسس، وذلك في عملية متزامنة بين الداخلية والاستخبارات.

وأوضحت الوزارة أن القبض على المتورّطين كان ضمن عملية متزامنة لوزارة الداخلية والاستخبارات السعودية، ووصلوا إلى 18 متورّطاً بأعمال تجسّسية لصالح دول أخرى.

وصرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه بناءً على ما توافر لرئاسة الاستخبارات العامة من معلومات عن تورّط عدد من السعوديين والمقيمين بالمملكة في أعمال تجسّسية لمصلحة إحدى الدول، بجمع معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية.. والتواصل بشأنها مع جهات استخبارية في تلك الدولة.

وقد تم في عمليات أمنية منسّقة ومتزامنة القبض على 16 سعودياً، بالإضافة إلى شخص إيراني وآخر لبناني، في أربع مناطق من المملكة وهي: (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية)، وسيتم إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتحقيق معهم وإحالتهم إلى الجهات العدلية.