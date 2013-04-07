أثر جناح الفراشة: احتلال العراق والربيع العربي

’’إذا قامت فراشة بهز جناحيها على حافة المياة في الصين، فإنها قد تتسبب في وقوع أعاصير في البرازيل أو في جزر الكاريبي‘‘. هذا المثال ضربه عالم الأرصاد الجوية إدوارد لورينز لتفسير الاختلالات والاختلافات المناخية التي تجري في العالم، وأطلق عليه مبدأ بأثر جناح الفراشة The Butterfly Effect، ثم طور هذا المبدأ لنظرية تقول بأن ’’أي فعل رغم ما يبدو بساطته في الظاهر فإن له تأثيرا، وقد يتطور هذا التأثير تطوراً هائلاً غير متوقع‘‘. وكما في الفيزياء يمكن توظيف هذا المبدأ في التاريخ والسياسة. إن التاريخ الانساني مليء بأحداث لها من التداعيات والعواقب ما يتخطى آثارها المباشرة المتوقعة، بما توجده وتستحدثه من تطورات وتغيرات جذرية على البنى والهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولو بعد حين، سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي والدولي.

على سبيل المثال لا الحصر، هناك مثلاً الثورة الفرنسية (1789) التي كان لها عظيم التأثير على مجريات وتطور الأمور في القارة الأوروبية خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وهذا الأثر لم تظهر عواقبه وتداعياته سوى بعد عدة عقود من نهاية الثورة، حيث أدت الثورة الفرنسية (جنباً إلى جنب مع بعض الاحداث الأخرى) دوراً كبيراً في بزوغ الغرب الديمقراطي والليبرالي كما نعرفه الأن، بدعوتها للحرية والإخاء والمسأواة. وهناك كذلك الحربين العالميتين الأولى والثانية خلال النصف الأول من القرن العشرين، التي أدتا للقضاء على نظم الحكم التسلطي والفاشي في أوروبا ربما للأبد، ولم تظهر تداعيات الحرب العالمية الثانية واثارها إلا عقب عشرة أعوام وربما اكثر من نهايتها.

وفي عالمنا العربي وتاريخنا المعاصر هناك بالتأكيد حوادث كثيرة من هذه النوعية، لعل أشهرها على الاطلاق هو إعلان بلفور (1917) الذي تم على اساسه تقسيم وتقطيع أوصال المنطقة العربية وفقاً لتوجهات ومصالح القوى الاوروبية التي كانت تسيطر على المنطقة خلال الثلث الاول من القرن العشرين، وهو الأمر الذي ساهم في خلق العديد والعديد من الصراعات والنزاعات التي مازالت تعاني منها دولنا العربية حتى اليوم. وهناك كذلك ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952، التي كان لها عظيم الاثر على ظهور وتطور الدولة العربية الحديثة، وبزوغ الوعي القومي بين الجماهير العربية. وأخيراً وليس أخيراً حادثة احتلال العراق على أيدي القوات الامريكية في الحادي والعشرين من مارس 2003، والتي نجادل بأن لها اثر كبير في ما يحدث في المنطقة العربية الأن من حراك شعبي وجماهيري يطالب بالحرية والتحرر من سوار الطغيان والتسلط والاستبداد المحيط بها.

إننا لا نقول، كما يحاول البعض تلفيقاً الأدعاء، بأن ثورات الربيع العربي نتاج للاحتلال الأمريكي للعراق، ولكننا نقول بإنه إلى جانب العديد من المؤشرات الموضوعية والحقائق التاريخية التي تجعل من الثورات العربية نتيجة حتمية لا مفر من وقوعها، إلا أن حرب احتلال العراق كانت بما احدثته من خلل في بنية التفاعلات والعمل السياسي في النظام الاقليمي العربي، كانت بمثابة المسرع للتفاعلات والتطورات الجارية على أرض الواقع (Catalyst) الذي أدى للتسريع بوقوع هذه الثورات. وعليه، فإننا نقول أن حادثة عظيمة مثل احتلال دولة عربية هي تقليدياً احد أضلاع مربع القوى العربية والاقليمية التقليدية طوال ما يقارب من خمسة عقود على ايدي قوى عظمى، والادعاء إنها تريد اقامة نظام ديمقراطي ... الخ من الاكاذيب التي حاول المحافظون الجدد الترويج لها، سببت اهتزازاً كبيراً في بنية النظام السياسي العربي، وفي نظرة الجماهير العربية وكيفية تعاطيها مع واقعها الاجتماعي والسياسي، وبالتوازى مع وجود نظم عربية خانعة ومسايرة لركب هذه القوى وتخشى ملاقاة نفس المصير الذي لاقاه صدام حسين، فتماهمت في التبعية والانبطاح أمام القوة الأمريكية، وهو ما ادى لبزوغ رد فعل معاكس لدى الجماهير العربية، التي كانت وصلت معاناتها الداخلية (الاقتصادية والمعيشية والتنموية وحتى النفسية إلى الحضيض) فتزايدت وتيرة الرفض الشعبي الجمعي لهذه الحكومات وزادت موجات الاعتراض الشعبي على هذه السياسات والتوجهات والمماسارت الاستبدادية التي لم تصبح مقبولة بتاتاً من قبل المواطنين، وهو التطور الذي بلغ الزبى بانفجار قارعة تونس العظيمة، وتبعهتها الجاثية المصرية.

إن الخطة التي وضعتها الادارة الأمريكية للتحول اليمقراطي في منطقة العالم العربي (وليس الشرق الاوسط) وإن فشلت في تحقيق الأهداف التي كانت تسعى إليها، إلا إنها ساهمت إلى حد كبير في وقوع ثورات الربيع العربي بصورة غير مباشرة. لقد ساهم احتلال دولة عربية كبيرة، وتمزيقها وتقتيل شعبها بمنهجية وتعذيبه بهمجية ووحشية، وذبح رئيس عربي على الهواء مباشرة في توقيت مقدس لدى المسلمين، وتفتيت وحدة العراق، وتهديد الدول العربية الاخرى وتبعية هذه النظم للعجرفة والوقاحة الأمريكية من جانب كان لها أثاره العكسية تماماً على التوجهات والسلوكيات الجمعية العربية، ومن جانب أخر، فإن نجاح الولايات المتحدة في إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، وممارساتها الوقحة وضغطها على النظم العربية الأخرى وإجبارها على اجراء التحول الديمقراطي القسري، أنبتت وأفسحت المجال للكثير من الحريات والتحرر من قيود التسلط التي فرضتها النظم الابوية العربية، وهو ما ساهم في ايجاد فرص وهوامش أكثر اتساعاً للعمل السياسي والمشاركة في العمل العام، ووسع من نطاق حرية الصحافة والاعلام، وبالتالي رفع مستوى المطالب الجماهيرية والمعارضة السياسية، وهو الأمر الذي تراكم بصورة عكسية مع تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ظل يعاني من المواطن العربي بصورة أدت في نهاية الامر لوقوع الثورات العربية، وهو ما يعرف بأثر جناح الفراشة.

لم يكن هناك مفر من وقوع تغيير جذري في الأوضاع العربية القائمة. ولكن استطالة اعمار ما عرف بنموذج ’’الاستقرار بالسلطوية Authoritarian Stability‘‘ في العالم العربي طوال العقود التالية لنهاية الحرب الباردة، وعدم امتداد الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي إلى منطقة الشرق الأوسط، أوهم الكثيرين بأن هذه المنطقة لديها ’’مناعة‘‘ أو ’’استثنائية‘‘ خاصة بها كما أدعى مفكرين مثل مايكل هدسون وغيره. ومع وصول جوقة المحاظين الجدد لسدة الحكم في واشنطون بعد غياب ما يزيد عن خمسة عشر عاماً (أخر رئيس محافظ للولايات المتحدة هو رونالد ريغان 1980-1988) ووقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وبسبب عمق الارتباط بين المحافظين الجدد واللوبي الاسرائيلي في واشنطون ومن قبله لوبي البترول، فقد عملت هذه الدوائر على إقناع الرئيس جورج بوش الأبن (المسيحي الجديد) بجدوى ما يسمى بمنهج ’’تغيير النظم بالقوة الجبرية من الخارج‘‘ وهو الأمر الذي دعى وروج له منظرين من نوعية دانيال بايبس وبول وولفيتز وبرنارد لويس ووليام كريستول وغيرهم، وساندته مؤسسات بحثية كبيرة من نوعية راند RAND ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى WINEP وغيرها من المؤسسات.

حيث جادل هؤلاء بأن تغيير نظام استبدادي في الشرق الأوسط سيكون بمثابة كرة الثلج التي ستأخذ في طريقها كافة النظم الاستبدادية الأخرى في المنطقة التي تأوي أكبر أعداء ومناؤين للولايات المتحدة والغرب (مثل القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة) موهمين الرئيس وإداراته بأن ذلك سيكون مهمة سهلة ومربحة ومحل اقبال وترحيب من حلفاء لولايات المتحدة في المنطقة، بل وحتى من الشعب العراقي ذاته. ولكن بحدوث الغزو ومحاولة اسقاط النظام من الخارج، وقع ما لا يحمد عقباه، وأتت رياح الاحتلال بما لم تشتهيه سفنُ المحافظين الجدد.

لقد كانت النتائج الاولية للاحتلال كارثية، بسبب عدد القتلى والجرحى المأهول الذي انتجته الحرب (يرجح الكثير أن يتخطى حجم القتلي مليون ونصف إنسان عراقي) والتدمير والتخريب الذي لحق بواحدة من أعرق الدول العربية في كافة المجالات والأصعدة، بصورة وصلت معها البلاد لأوضاع تقارب ما قبل التاريخ، وتحتاج لعشرات، إن لم يكن مئات، السنين للعودة للمدنية من جديد. هذا الفشل الاستراتيجي الهائل فجر غضباً شعبياً ليس فقط عربيا أو إسلامياً بل وحتى عالمياً وأمريكياً بالذات. حتى أن أي تقدم أو تحول ايجابي إن وجد غطت عليه فداحة الخسارة والتكاليف.

وبدأ الكثير من المعلقين والخبراء في مهاجمة التفكير الاستراتيجي الأمريكي، بصورة وصلت لحد الادعاء بقرب أفول اللحظة القطبية الأمريكية وقرب بشائر عصر التعددية القطبية.

إلا أن التطور التدريجي للأوضاع في العراق (من وجهة نظر المؤيدين للاحتلال) وبداية الاستقرار واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العراق بصورة ديمقراطية ونزيهة (وإن تمت تحت راية الاحتلال وبحماية الدبابات وقوات المارينز وقائمة على أساس المحصاصة الطائفية) سيجعل من الهدف الذي كان يتمنى المحافظون الجدد تحقيقه على المسار الصحيح للوصول لمبتغاه، ولو بعد حين.

بغض النظر عن العوار المنطقي وأسلوب تلفيق الحقائق التي تمتلئ به مثل هذه الأدعاءات، إلا إننا لا يمكن أن نقلل من الدور المحفز أو المُسرِع الذي مارسه الاحتلال الأمريكي على الأوضاع السياسية في المنطقة، حيث ساهم أحتلال العراق بجزء لا يمكن انكاره في حالة الحراك السياسي والاجتماعي الذي شهدته المنطقة العربية منذ العام 2004 وتوج بوقوع ثورات الربيع العربي. إن كلامنا هذا لا يجب أن يفسر تحت أي ظرف بأنه يوحي بأن ثورات الربيع العربي ’’صنيعة أمريكية‘‘ بل على العكس تماماً. فما نقصده هو أن الاحتلال الأمريكي للعراق لعب دوراً مسرعاً للتفاعلات السياسية والاجتماعية الرافضة والمعارضة للاستبداد المحلي وللعجرفة والبلطجة الدولية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن طريق متغيران أساسيان هما، زيادة الضغط الغربي على النظم العربية للبدء في الإصلاح، والثاني هو أرتفاع مستوى المعارضة الشعبية ورفضها للسياسات الحكومية، جنباً إلى جنب مع استمرار تردي الأوضاع التنموية والاقتصادية والتعدي الممنهج المستمر على حقوق الإنسان العربي.

لقد سبق الذكر بأن الادارة الأمريكية بقيادة جوقة المحافظين الجدد كانت من البداية تنظر لاحتلال العراق بأعتباره رأس الحربة في مشروع نشر الديمقراطية والحرية في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في تخفيض حدة التهديدات الارهابية للولايات المتحدة ولحلفائها الغربيين، التخلص من أعداء الدولة الاسرائيلية في المنطقة (العراق، إيران، سوريا، حزب الله) وتحويل المنطقة لتبني منظمة القيم الغربية (الليبرالية، اقتصاد السوق، العلمانية ... الخ) بما يساهم في تخفيف وطأة موجات العداء للغرب ولأمريكا المتفشية في المنطقة. دون أي اهتمام حقيقي بتحسين مستوى معيشة وظروف المواطنيين العرب، أي أن الغرض من وراء ذلك بالأساس إقامة ديمقراطية غائية أو اشتراطية (Contingent Democracy) أي إنها ديمقراطية موظفة فقط لتحقيق صالح الغرب وليس للمواطنيين العرب. حيث قام انصار إسرائيل باستغلال الأجواء المكارثية المعادية والكارهة للعرب وللمسلمين المنتشرة داخل الولايات المتحدة عقب أحداث سبتمبر، وتعبئة الشعب الأمريكي ضد هؤلاء ’’الهمج أعداء الحضارة‘‘. وهو الأمر الذي دعمته للأسف وقائع مثل اعتراف بن لادن بإنه مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وقيام الكثير من المسلمين والعرب بالاحتفال بهذه المأساة تعبيراً عن شمتها في السياسات الأمريكية في العالم الاسلامي، وليس كرهاً في الشعب الأمريكي أو أبتهاجاً بما أصابه.

إلا أن الألة الاعلامية اليمينية المتشددة نجحت في تقديم هذا للشعب الأمريكي بأعتباره كراهية لأمريكا ولشعبها ولأسلوب الحياة الأمريكية ذاتها. وبالتالي وجد لدى الكثيرين من الامريكيين الاعتياديين المبرر الأخلاقي للقيام بهذه الحروب، بأعتبارها ’’حروباً عادلة‘‘.

قبيل غزو العراق في 20 مارس 2003 وسقوط بغداد (عاصمة العباسيين) في أبريل من نفس العام بدأت أبواق المحافظين الجدد والصقور في دعوة الدول العربية (بلا استثناء) لإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، تساعد على تخفيف حدة العداء للولايات المتحدة وتساهم في القضاء على الارهاب والتشدد في المنطقة، وتساعد في اقامة مجتمعات ديمقراطية متحررة.

بلغت ذروة هذه الدعاوي بالمبادرة التي قدمها وزير الخارجية الامريكي الأسبق كولين بأول ’’مبادرة الشراكة الأمريكية مع الشرق الأوسط‘‘ التي قدمها قبيل أربعة شهور من احتلال العراق (ديسمبر 2002) ودعى فيها للتحول الديمقراطي الحقيقي في الشرق الاوسط، وضرورة أدماج العالم العربي في منظومة الاقتصاد العالمي وتغيير مناهج التعليم لتكون أكثر انفتاحاً وقبولاً للاخر، والتحالف مع معسكر الحرية مع الولايات المتحدة وحلفائها. وبعد احتلال العراق أطلق الرئيس الامريكي جورج بوش الأبن نفسه مبادرة ’’الشرق الأوسط الكبير‘‘ أو مشروع التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط، في الذكرى الأولى ’’لتحرير العراق‘‘ والتي دعى عبرها الرئيس الأمريكي الدول العربية إلى ازالة كافة الحواجز والقيود التي تعيق وتمنع تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح وتوسيع الفرص الاقتصادية وبناء مجتمع المعرفة في العالم العربي. ومع إعدام صدام حسين في العام 2006 بدء أن هذه الضغوط باتت تؤتي أُكلها.



حيث بدأت النظم العربية، تحت خشيتها من أن تلقى مصير صدام حسين، في إجراء بعض الاصلاحات والتغييرات السياسية والاجتماعية التي كانت تعتبر من قبل نوعاً من المحرمات أو المقدسات. حيث قامت دولاً مثل مصر على سبيل المثال بالسماح بإقامة انتخابات برلمانية حرة إلى حد كبير (2005) بصورة أصبح لجماعة كانت تقليدياً ينظر إليها بأعتبارها خارجة عن القانون، كجماعة الإخوان المسلمون 88 مقعداً في مجلس الشعب، وتم السماح بترشح أخرين لمنصب الرئيس أمام حسني مبارك (2007) التي حصل فيها المرشح أيمن نور على 7% من الأصوات، وترددت أنباء عن حصوله على 25% من الأصوات قبل تزوير النتائج لصالح مبارك. وكذلك الأمر حدث في سوريا واليمن والجزائر والمغرب وحتى في ممالك الخليج العربية. حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز على اتخاذ حزمة اجراءات اصلاحية مثل تخفيف القيود على دخول الاجانب للمملكة، تخفيف الرقابة على المرأة، فتح باب الانتخاب لمجلس الشورى الذي استحدث وجوده استجابة للمطالب الأمريكية، وكذلك تم تعديل الخطاب الديني وبعض المناهج التعليمية داخل المملكة أُعتقد بأنها تشجع على العنف والكراهية.

عموماً شهدت المنطقة توسعاً ملموساً في حرية الصحافة وفي سقف المعارضة الشعبية للنظام الحاكم وللسياسات الحكومية بصورة غير مسبوقة من قبل. حتى عندما كانت الأوضاع تتردى في العراق، بما يسمح لهذه النظم المستبدة بالتلاعب والخداع في مدى تمسكها بالاصلاح، وتقع بعض الانتكاسات خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الضغوط الأمريكية ساهمت إلى حد كبير في إسراع عجلات المعارضة الوطنية وتوسع خطواتها ومساعيها لتحقيق التحول الديمقراطي والاقتصادي المأمول، دون الارتباط بالخارج أو بالتحالف معه.

أرتباطاً مع هذا العامل، استفادت المعارضة الوطنية والشعبية من الضغوط التي مارستها القوى الدولية الخارجية على عملائها ووكلائها المحليين، دون أن يكون لدى أغلب اطياف المعارضة ارتباطاً مباشراً مع هذه القوى، وهو ما ينفي عنها شبهة الاستعانة بالمحتل أو بالخارج للاصلاح الداخلي.

لقد ساهمت تبعية ومهاندة النظم السياسية العربية للولايات المتحدة وللغرب من جانب، واستمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عجز الانظمة عن تحقيق التنمية أو استكمال عملية التحول الاقتصادي والنمو المستدام من جانب أخر، وفي استمرارها في انتهاك حقوق الانسان والتعدي على كرامته، وتفشي الفساد وعجز المؤسسات الرسمية عن القيم بالأدوار المنوطة بها من جانب رابع، في تسريع وتيرة الاحتقان الاجتماعي والسياسي في المجتمعات العربية، بما أدى لتزايد حدة الرفض والغضب الشعبي بين جموع المواطنين.

نتيجة لذلك بدأت ظاهرة الاعتصامات والتظاهرات الجماهيرية الكبيرة في الانتشار منذ العام 2003، اعتراضاً عن المساندة والسكوت العربي على احتلال العراق، ثم تنبهت هذه الجماهير وأدركت أن الأوضاع في القاهرة أو تونس أو صنعاء أو الجزائر لا تختلف كثيراً عن تلك الموجودة في بغداد. فبدأت المظاهرات تخرج وتقوم من أجل قضايا محلية مثل المطالب الفئوية (احتجاجات موظفي الضرائب العقارية 2007) وحقوق العمال (احتجاجات المحلة الكبرى 2008) وانتهاكات حقوق الإنسان (الاعتداء على الصحفيين والقضاء المصري وعلى أفراد عاديين مثل خالد سعيد) وبات خروج المظاهرات أمر اعتيادي في دولاً مثل مصر، التي وصل عدد الاحتجاجات منذ حرب احتلال العراق 2003 وحتى قبيل انفجار ثورة 25 يناير 2011 لما يزيد عن ثلاثة ألاف احتجاج وتظاهرات، حسب الدراسة التي قامت بها الباحثة إيمان رجب من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

لقد وقعت النظم العربية المستبدة بين شقي رحى منذ احتلال العراق، وربما بصورة أقل وطأة منذ وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. حيث زرعت الحرب قوى دولية كبرى لأول مرة داخل الاقليم (in-shore) وليس كما اعتادت طوال الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية على الشاطئ (off-shore) وهو المتغير الذي ضاعف من احساس هذه النظم بالخطر والانكشاف أمام هذه القوى، التي كانت تتوهم إنها حليفتها. ومع الوجود المادي للقوات الامريكية ودعوتها للإصلاح والدمقرطة لم تجد هذه النظم مهرب إلا تملق القوى المحتلة وتقديم المزيد من التنازلات وفروض الطاعة حفاظاً على مصالحها وعلى استمرارها في الحكم، اعتقاداً منها بأن الولايات المتحدة ليست جادة في ما تدعو إليه وتحاول بنائه في المنطقة، تماماً كما كانت طوال العقود السابقة.

إلا أن هذه النظم اخطأت في تقدير الموقف من جانبين. فقد اعتقدت انها بتقديم التنازلات للولايات المتحدة ستخفف الاخيرة ضغوطها عنها، وهو ما لم يحدث. حيث كانت الإدارة الأمريكية تخطط لذلك تماماً، أي انتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات وتوسيع مكاسبها والحفاظ على مصالحها في المنطقة عن طريق إكراه هذه النظم المستبدة معدومة الشرعية، والتي لا تحترم سوى لغة القوة والإرغام، فتم استنزاف هذه النظم من جانب الولايات المتحدة بصورة باتت تشعر معها بأن الولايات المتحدة لا تبالي البتة بحلفائها ومعاونيها قدر اهتمامها بمصالحها الوطنية، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على الجميع في المستقبل.

إلا أن الولايات استمرت في تجاهل مثل هذه الدعوات واستمرت في ابتزاز هذه النظم حتى الرمق الأخير.

الخطأ الأخر في التقدير هو اعتقاد هذه النظم أن مزيداً من الحريات والحقوق للمعارضة وللجماهير لن يضرها بشئ، بل على العكس سوف يهدأ من وطاة الاحتجاجات والغضب الشعبي. إلا أن هذا الافتراض أيضا كان خاطئاً. لقد قللت الحكومات العربية (الرجعية والمتصلبة الشرايين) وتغافلت عن السياق التاريخي والمعرفي للحظة التكنولوجية التي تحيا فيها المجتمعات والمواطنيين العرب. التي ساهمت إلى حد كبير في سهولة تعبئة وحشد وتفعيل (Activism) المواطن العادي وحشده لنصرة قضية بعينها، بوسائل وأليات وصور تعبير غير تقليدية، مختلفة عما عهدته هذه النظم وأدواتها القمعية والتجسسية. حيث ساهمت ثورة الاتصال (أولاً بواسطة الصحافة، ثم عن طريق القنوات الفضائية والستالايت، ثم ثورة الانترنت وأخيراً ثورة وسائل الاتصال الاجتماعي على حد قول مارك لينش) في خلق مجال (سياسي واجتماعي) عام بعيداً عن عيون بصاصي ومحتسبة هذه النظم.

لقد لعبت حرية الصحافة دوراً جوهرياً في كشف شبكات الفساد والتخريب وبيع الأوطان والعمالة للخارج بما ساهم في رفع مستوى الوعي بحقيقة هذه النظم وسلوكياتها في الداخل والخارج، وساهمت القنوات الفضائية والتلفزيوينة (الخاصة منها تحديداً) بما لها من انتشار ماهول وقدرة على الوصول لكافة طوائف وطبقات الشعب في نشر وتوعية الجماهير بحجم الفساد والخراب والانتهاكات التي تقوم بها هذه النظم تجاههم، فساهمت بذلك في رفع مستوى الوعي الجمعي بين المواطنيين، وبدأت الناس تدرك وتعرف حقيقية ما يجري وتسمع وترى بأعينها هجوماً غير مسبوق على أكبر رجال الدولة ممن كان يعتقد إنهم معصومون أو نصف ألهة ممنوع الاقتراب منهم.

وأخيراً كان الدور العظيم (الغير معهود أو مسبوق) الذي ساهمت به شبكة الانترنت بأدواتها المختلفة (المدونات، المواقع الاخبارية، اليوتيوب والفيسبوك ...وغيرها) في خلق مجال عام شبكي (وهمي Virtual) نجح في جمع الطبقة الوسطى التي فشلت أغلب القنوات السياسية الوسيطة الكلاسيكية (كالأحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية) في توحيدهم وتكتيلهم وراء قضية واحدة. حيث ساهمت الخصوصية والفرادنية التي تتمتع بها هذه الوسائل والادوات الشبكية في رفع مستوى الخيال السياسي وطرق البحث عن حلول للأزمة التي تعاني منها أوطانهم. فكان أن تحولت العطية أو ’’اللعبة‘‘ التي ظنت النظم إنها تلهي بها شعوبها وتشتتهم عن الامور السياسية إلى معول لهدمها وربما لقتلها في نهاية المطاف.

ما نريد قوله في النهاية هو أن ثورات الربيع العربي كانت حتمية تاريخية، ولكن المتغير الذي لم يتم النظر اليه وتناوله بشكل من التفصيل هو الدور الخارجي الذي مارسته بعض التغيرات في البيئة الاقليمية والدولية المحيطة بالمجتمعات العربية. حيث مارس ما يمكن أن نطلق عليه ’’أثر جناح الفراشة‘‘ والمتمثل في أحتلال امريكا للعراق، كمتغير أولي وبدائي، في تحريك موجة واحدة في محيط التغيير والتحول في الشرق الأوسط، وهي الموجة التي تداخلت وتفاعلت مع بعض المتغيرات والتحولات الأخرى بصورة أدت إلى وقوع احداث جسام مختلفة تماماً عما كان متوقعاً تماماً في البدء.

إن واقعة احتلال العراق في العام 2003 لعبت دوراً كبيراً في تسريع وقوع هذه الحتمية التاريخية، دون أن يعني ذلك أن هذه الثورات نتاج لهذه التحولات الخارجية أو بواسطتها. إن الاحتلال الأمريكي للعراق بما أحدثه من صدمة الاستيلاء على دولة عربية كبيرة، واحداث القتل والتخريب الذي اصابها، أوجد ردة فعل عكسية تماماً لدى الجماهير العربية على مثل هذا السلوك، ولو في اللاوعي الجمعي. فالتماثل الهوياتي بين الشعوب العربية جعل الجماهير العربية تتماهى مع المواطن العراقي فيما اصابه، وبدأ البحث عن الجاني فيما وقع، بدأت القائمة بالغرب وأمريكا حتى وصلت الجماهير للأقتناع بأن هناك مجرم من الداخل وهي النظم العربية المستبدة، فبدأت كذلك تناضل ضد هذه النظم كجزء من حربها على من ترأهم أعداء للأمة، سواء الوطنية أو القومية. وعليه فقد كانت حرب احتلال العراق كـ ’’جناح فراشة‘‘ أدى لوقوع تغيير تاريخي عظيم في العالم العربي، مغاير ومتضاد تماماً لما كان يأمل إحداثه وتنفيذه في المنطقة كما كانت تسعى وتتمنى الولايات المتحدة.

بدلاً من تساهم حرب العراق في تحويل المنطقة لمنطقة نفوذ أمريكي، ذات ميول ديمقراطية غربية، محبة للثقافة الغربية والامريكية، ذات نزعة سلمية تجاه إسرائيل، رأسمالية ومؤمنة باقتصاد السوق وتابعة وخانعة للقوة الأمريكية ... الخ مما طرحته ادبيات وخزعبلات المحافظون الجدد، أدت حرب العراق إلى الاطاحة بالنظم المستبدة التي أوجدتها وساندتها ورعتها الولايات المتحدة والغرب، وساهمت كذلك في انتشار شعور كبير بمعادأة الولايات المتحدة والنزعة نحو الاستقلال الخارجي ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول، رفض السياسات الاقتصادية الليبرالية والنيوليبرالية بل وأعتبارها المسئول الأول عن تدهور مستوى المعيشة والتدهور الاقتصادي العربي، ومن جانب أخر رفض مفهوم الديمقراطية الأمريكية (الغائية والاشتراطية) والبحث عن بديل ثقافي ومعرفي وليد المجمتع والثقافة الوطنية. وهو مضاد تماماً لما كانت تريده وتحلم أمريكا بتحقيقه عندما أقدمت على احتلال العراق.

ليس من المقبول القول بإن الولايات المتحدة هي صانعة الثورات الشعبية التي شهدها عالمنا العربي، وتكرير مثل هذه الأقاويل يمثل اهانة وتحقيراً للشعوب العربية قبل أي طرف أخر، ولكن ما يمكن قوله أن الولايات المتحدة كقوى دولية عظمى، لها تأثير جوهري على طبيعة التفاعلات الدولية والاقليمية كونها الطرف المسيطر على النظام الدولي، وهو ما يجعل من قيامها باتخاذ أي سلوكيات خارجية (أو حتى داخلية) له تداعياته المتعددة على بقية الاطراف الدولية الاخرى، كلاً حسب مناعته ومدى ارتباطه بمنظومة المصالح الأمريكية. إن القوى الدولية بكل تأكيداً تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الاخرين، وباحتلالها للعراق كانت الولايات المتحدة تسعى لتحقيق عدد من الاهداف كما ذكرناها من قبل، ونجاحها في عدم تحقيق بعضها حتى الان لا يمكن أعتباره خسارة لها، فالصراع ما زال دائراً، ووقوع نتائج عكسية وغير متوقعة جراء الاحتلال لا يمكن كذلك أعتباره انتصاراً لنا نحن العرب، فطريقة تعاملنا وإدارتنا للازمات التي انتجتها الثورات، ومدى نجاحنا في استغلالها كنقطة بداية للاستقلال والبناء والتحول الديمقراطي ومواجهة التحديات التي خلقتها هذه الثورات والمخاطر التي تحيط بها من الخارج، هو الذي سيحدد مصير هذا الصراع. فإما أن تتحول حالة احتلال العراق من مجرد انتكاسة في مسيرة التاريخ العربي الحديث إلى بداية لعصر من الاحتلال والتبعية الكاملة للغرب (عصور وسطى جديدة) أو أن ينجح العرب في تحويلها لتكون نقطة انطلاق لهم نحو التحرر والانطلاق والعودة للمستقبل، ببناء مجتمعات عربية ديمقراطية وحداثية صناعية، تحترم حقوق الانسان وتساهم بايجابية وبفعالية في العالم. وذلك بالعمل الداؤوب والصادق لأن تكون هذه الثورات المجيدة بداية لبناء نموذج حضاري ومعرفي جديد ... وليس فقط مجرد هواء ساخن.

*دراسة أعدها أحمد محمد أبو زيد - كاتب وباحث مصري

