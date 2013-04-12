رافع العيساوي: المالكي خلق عداوات مع جميع العراقيين

قال وزير المالية العراقي المستقيل رافع العيساوي إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلق عداوات مع جميع العراقيين، وأعرب العيساوي في مقابلة مع "العربية" عن قلقه من تحريف نتائج الانتخابات المقبلة ، مضيفا أنه موجود في الأنبار وأن ما أثير حوله لا يعدو كونه استهداف سياسي وليس قضائيا.



وأضاف أنه سيبقى في العراق ولن يغادره مهما حصل، إلى أن يتخلص العراق من الدكتاتورية والاستهداف بالملفات المفبركة، وحول عودة صالح المطلق نائب رئيس الوزراء إلى الحكومة أشار العيساوي إلى أن المطلق خسر الشعب والسلطة في آن واحد.

وقد نجا وزير المالية العراقي من محاولة اعتقاله من قبل قوة عسكرية معززة بطائرات هليكوبتر، عندما كان في طريقه إلى مدينة الرطبة غرب الأنبار، منتقداً سياسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

ووقعت هذه المحاولة غرب الرمادي، وكان بصحبة العيساوي النائب أحمد العلواني، حيث تم تغيير طريق الموكب إلى الأنبار، وسط أنباء عن مذكرة اعتقال أيضاً صادرة بحق قائد الصحوات السابق أحمد أبوريشة.