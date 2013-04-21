جاسوس مصري يعترف بتقديم معلومات عن الجيش إلى إسرائيل

قالت مصادر أمنية، أن أحد المشتبه بهم في قضية التجسس لصالح إسرائيل، اعترف بأنه أمد إسرائيل بمعلومات عسكرية عن أماكن تمركز الأكمنة الحدودية وتواجد قوات الشرطة بسيناء وأسلحتها الحديثة التى تسلمتها مؤخراً. بحسب صحيفة المصري اليوم".

وأكدت تلك المصادر، أن المخابرات الحربية التحقيق مع المتهم الرئيسى فى شبكة، التى تم ضبطها فى مدينة رفح، وتضم 9 متهمين، ألقى القبض على 3 منهم وجار فحص علاقاتهم بالمتهم الرئيسى، فيما لاتزال أجهزة الأمن تبحث عن الـ6 الآخرين الهاربين.

وأضافت المصادر، أن القبض على المتهم جاء بعد مراقبة دقيقة استمرت 5 شهور متواصلة، تم خلالها تسجيل المكالمات التى كان يجريها مع العديد من الشخصيات التى كان يتعامل معها.

فيما أرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية إلى شمال سيناء، تحسبا لأى أعمال تستهدف القوات بالمحافظة، حيث أمد المتهمون إسرائيل بمعلومات مهمة عن أكمنة الجيش والشرطة والقوات ونوعية التسليح، حسب المصادر.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أكد اللواء سميح بشادي، مدير أمن شمال سيناء، صحة خبر إلقاء القبض على شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل بشمال سيناء، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ونقلت الصحيفة عن اللواء سميح بشادي قوله: "إنه تم تسليم ملف القضية لأجهزة الأمن القومي"، بعد القبض على الشبكة المتورطة في أعمال تجسس ضد مصر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت عن شبكة تجسّس تضم مصريين وفلسطينيين، وذلك بعد القبض على المتهم الرئيسي في الشبكة الذي اعترف على بقية زملائه.