أمير قطر يعلن اليوم تنحيه لصالح نجله الشيخ تميم

أعلن الديوان الأميري بقطر أن أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيلقي اليوم في الثامنة صباحاً خطاباً يعلن فيه تنحيه عن السلطة لصالح نجله ولي العهد الشيخ تميم، وتم إعلان يوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران عطلة عامة في البلاد.

وأبلغ أمير قطر، الاثنين، الأسرة الحاكمة وأعيان البلاد قراره تسليم السلطة إلى نجله ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب ما ذكر موقع "الجزيرة.نت".

وقال موفد قناة "العربية"، أحمد الطويان، في اتصال هاتفي إن "يوم غد سيكون عطلة رسمية في العاصمة الدوحة، وإن هناك أجواء من الترقب لما تحمله كلمة الأمير، كما سيكون هناك استقبال رسمي في الديوان الأميري للمواطنين بعد الخطاب".

وقد نقلت وكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي أن "أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يستعد لتسليم السلطة إلى نجله ولي العهد الشيخ تميم".

يُذكر أن الشيخ تميم من مواليد عام 1980، وهو الابن الثاني للأمير والشيخة موزة بنت ناصر المسند، ويشغل منصب نائب قائد القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية.

وفي سن مبكرة انتقل إلى بريطانيا لدراسة الثانوية العامة، فنال شهادتها من مدرسة شيربورن عام 1997، قبل أن يلتحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية لعام واحد.

عاد إلى قطر، وبدا قريباً من والده، الذي أجرى تعديلاً في ولاية العهد بإزاحة شقيقه الأكبر الشيخ جاسم بن حمد، ليحل مكانه ولياً للعهد في الخامس من أغسطس/آب عام 2003.

خلال عقد كامل في ولاية العهد، شارك الشيخ تميم في فعاليات سياسية، مع حضور قطر في ملفات الصراع في المنطقة وخارجها.

وبداية من العام الماضي، تولى الشيخ تميم بن حمد صلاحيات واسعة في القضايا المحلية من أمن وتنمية، والملفات الخارجية، وفي مقدمتها تعزيز التواصل مع دول الخليج.