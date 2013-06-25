أميركا ترد على المعلم: اتفقنا مع الروس على رحيل الأسد

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إنه شاهد تعليق وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي قال فيه "على المعارضة ألا تحضر مؤتمر جنيف إن كانت تريد نقل السلطة"، وأضاف المتحدث كنا واضحين مع الروس أنه بإحضار النظام السوري إلى طاولة المفاوضات يعني أن الحل هو في نقل كل السلطات التنفيذية إلى حكومة انتقالية.

يذكر أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة "نحن ذاهبون إلى مؤتمر جنيف المرتقب لوقف العنف في سوريا، وليس لنقل السلطة"، مشيراً إلى أن "مَنْ يعتقد غير ذلك عليه ألا يذهب"، نافياً استخدام قوات النظام لأية أسلحة كيماوية.

وأكد المعلم أن بلاده تعتزم المشاركة في مؤتمر جنيف 2، ولكن ليس من أجل تسليم السلطة، بل بهدف الشراكة الوطنية، وأن وقف العنف مقياس لمدى جدية الطرف الآخر لإنجاح هذا المؤتمر.

ويأتي هذا الموقف وسط استعدادات دولية لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية بمشاركة ممثلين لنظام الرئيس الأسد والمعارضة، وذلك بمبادرة من موسكو وواشنطن.

وكان مفترضا عقد المؤتمر في يونيو/حزيران الجاري، لكنه أرجئ إلى موعد لم يحدد بعد.